Drama jucătorului pe care Hagi l-a „inventat“: pedeapsa primită l-a transformat în „omul invizibil“

Amir Kiarash
În momentul numirii sale, în funcția de selecționer, Gheorghe Hagi (61 de ani) a fost întrebat despre un star pierdut al fotbalului nostru.

Gheorghe Hagi și-a început deja mandatul de selecționer și, în ultimele două săptămâni, au tot circulat imagini cu fostul căpitan al naționalei făcând turul stadioanelor din țară, pentru a urmări meciurile din campionatul intern.

Dar, dincolo de fotbaliștii pe care speră să-i găsească în țară, pentru a-i introduce în circuitul primei reprezentative, Hagi va face o muncă temeinică de monitorizare și în străinătate. Iar de aici poate fi reactivat un jucător pe care naționala noastră l-a pierdut, în septembrie 2025, din motivele explicate de Sport.ro aici.

Alexandru Mitriță, suspendare drastică în China

Alexandru Mitriță, suspendarea l-a ruinat

Vorbim despre Alexnadru Mitriță (31 de ani), care a renunțat la națională, deși era pe val, în China, la Zhejiang FC. Iar Hagi a lăsat de înțeles că ia în calcul cel puțin o discuție cu Mitriță, pentru a afla care mai e situația fostului star al Craiovei.

Readucerea lui Mitriță, la națională? E printre cei crescuți de mine (n.r. - râde). Vom vedea care e situația lui...“, a spus Hagi, la conferința sa de prezentare, ca selecționer.

Problema e că, deocamdată, Hagi n-ar avea unde să-l vadă la lucru pe Mitriță. Pentru că, după o eliminare pentru un gest stupid, pe 5 aprilie, românul a devenit „omul invizibil“, la Zhejiang FC. În China, într-o țară foarte strictă, în care astfel de gesturi nu sunt tolerate deloc, Mitriță a primit o suspendare drastică. Astăzi, românul a ajuns la al 5-lea meci în care a lipsit din lotul echipei sale, neavând drept de joc! 

Fără Mitriță, Zhejiang a învins Shenzhen Xinpengcheng, scor 2-1, pe teren propriu și a ajuns pe locul 11 în clasament.

Până să fie suspendat, Mitriță a adunat 4 meciuri, 1 gol și 3 pase de gol pentru echipa sa, în acest sezon. 

