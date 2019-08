"Credeam ca sunt firma de biscuiti!" IRONIA SORTII! MM Stoica va lucra alaturi de antrenorul de la infrangerea cu Dudelange de care oficialul FCSB a facut misto timp de un an

Antonio Conceicao va fi antrenorul FCSB-ului!

Ironia sortii! FCSB a ramas fara antrenor dupa infrangerea pe propriul teren cu Alashkert iar Gigi Becali a fost refuzat de mai multi antrenori. Pana la urma au mai ramas 2 nume cu un mare favorit: Toni Conceicao! Portughezul urmeaza sa vina in Romania pentru discutia decisiva cu Becali.

Daca va ajunge pe banca FCSB-ului, Conceicao il va avea alaturi pe Mihai Stoica. Cel care in ultimul an a repetat in mai multe randuri esecul celor de la CFR Cluj cu Dudelange din urma cu un an. Antrenor atunci la CFR era Toni Conceicao.

"Imi ramane doar eliminarea campioanei Romaniei in fata lui Dudelange. Atunci n-am vorbit, pentru ca nu vazusem meciurile, dar am vazut mai apoi rezultatele pe care Dudelange nu le-a facut in Europa League. Cred ca CFR ar trebui sa vorbeasca mai putin, pentru ca a fost cea mai urata infrangere din istoria fotbalului romanesc. Nu 17 Nentori, nu altele" declara Mihai Stoica in decembrie 2018.

"Cand ai penalty in prelungiri si arbitrul refuza, ce sanse sa ai sa te bati la campionat? Si-atunci, sa mergem sa jucam cu Dudelange si asta o sa se intample. O sa vina Dudelange si o sa rada de noi. Ca la un moment dat, in dubla cu marea campioana a Romaniei era 5-0 pentru Dudelange! Nici nu stiam, am crezut ca e vreo firma de biscuiti. Asta e problema" spunea directorul sportiv in februarie 2019.

"Si uite asa, scapati pana la pauza de o eliminare (Omrani) si de un penalty (la Dragus), Les Amis de Dudelange isi continua marsul triumfal spre un nou titlu. Sau nu" scria MM Stoica pe pagina de Facebook in luna martie.