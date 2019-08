BREAKING NEWS: FCSB ARE ANTRENOR! Pe cine asteapta Gigi Becali la palat, pentru a semna contractul

Gigi Becali s-a hotarat asupra numelui noului antrenor de la FCSB.

FCSB este pe cale sa oficializeze venirea unui nou antrenor. Dupa despartirea de Bogdan Andone, tehnician care a preferat sa paraseasca echipa dupa doar cateva partide, spunand ca nu poate raspunde pentru decizii pe care nu le ia el, banca tehnica a FCSB-ului va fi preluata de un strain!

Gigi Becali, acord cu Toni Conceicao! Il asteapta pe portughez in Romania

Gigi Becali, patronul FCSB, s-a hotarat asupra numelui noului antrenor. El vrea sa il numeasca pe Toni Conceicao, fost la Brasov si CFR Cluj, si il asteapta pe lusitan la Bucuresti.

Digisport noteaza ca Toni Conceicao e asteptat sa semneze contractul in cursul zilei de marti, cand va fi prezentat in cadrul unei conferinte de presa care va avea loc la "palatul" din Aleea Alexandru.

Conceicao i-a dat 3-0 FCSB-ului

La primul sau sezon in Romania, pe cand o antrena pe FC Brasov si il avea sub comanda sa pe Filipe Teixeira, Conceicao i-a administrat un 3-0 FCSB-ului in Ghencea.

Conceicao a castigat 2 titluri ale Ligii 1, 2 Cupe ale Romaniei si o Supercupa.

Jorge Costa, varianta de rezerva

Potrivit surselor www.sport.ro, Gigi Becali inca tine in maneca varianta Jorge Costa, in cazul in care negocierile cu Toni Conceicao vor pica pana maine.