Cele 10 evenimente sportive din Romania care vor avea de suferit in cauza interzicerii spectatorilor

Ca urmare a inmultirii cazurilor de coronavirus, autoritatile au interzis activitatile din Romania care implica participarea a mai mult de 1.000 de persoane, iar sportul va fi printre cele mai afectate sectoare.

Anuntul a fost facut duminica de secretarul de stat in MAI, Raed Arafat. Este vorba de evenimente care se desfasoara fie intr-o incintă, fie in aer liber, publice sau private. Dincolo de periclitarea organizarii meciurilor la Campionatul European de Fotbal 2020 (12 iunie - 12 iulie), de participarea in siguranta la Jocurile Olimpice de la Tokyo (24 iulie - 9 august), de partida de baraj cu Islanda, pentru calificarea la turneul final al Euro 2020 (26 martie) sau de participarea nationalei de handbal la turneul de calificare pentru JO 2020 (20 - 22 martie), care se vor desfasura mai tarziu sau in afara tarii, in perioada urmatoare unele dintre cele mai importante evenimente sportive ale anului gazduite de Romania isi vor pierde din farmec din moment ce se vor desfasura cu tribunele goale.

Dinamo Bucuresti - Paris Saint-Germain Handball (handbal masculin, Champions League, optimi de finala, meciul tur, 22 martie, Sala Polivalenta Dinamo)

CSM Bucuresti - Gyory ETO KC (handbal feminin, Champions League, sferturi de finala, meciul tur, 3-5 aprilie, Sala Polivalenta din Bucuresti)

SCM Ramnicu Valcea - Metz Handball (handbal feminin, Champions League, sferturi de finala, meciul tur, 3-5 aprilie, Sala Sporturilor "Traian" din Rm. Valcea)

Romania U21 - Danemarca U21 (fotbal masculin, Grupa 8 din preliminariile Euro 2021, 31 martie, Stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova)

Romania - Italia (tenis feminin, play-off-ul Grupei Mondiale de Fed Cup, 17-18 aprilie, Sala Polivalenta din Cluj-Napoca)

Romania - Belgia (rugby masculin, Europe Championship 2020, 14 martie, Stadionul "Municipal" din Botosani)

CFR Cluj - FCSB (fotbal masculin, derby-ul play-off-ului Ligii 1, 15 martie, Stadionul “Dr. Constantin Radulescu” din Cluj-Napoca)

Cluj-Napoca Marathon (atletism, 4-5 aprilie, Cluj-Napoca)

Iasi Open (cel mai puternic turneu de tenis masculin din Romania, 23-31 mai, Baza Sportiva Regionala Ciric)

Dinamo Bucuresti - Potaissa Turda (handbal masculin, meciul dintre locurile 1 si 2 din Liga Nationala, 12 martie, Sala Polivalenta Dinamo)