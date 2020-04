O alta epidemie mortala ameninta Romania. S-au inregistrat deja 64 de decese

La adapostul panicii si blocajelor instalate de coronavirus, o alta infectie virala face victime.

Pe 24 aprilie, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a facut public un raport in care se specifica ca, pana la data de 17 aprilie 2020, se inregistrasera in Romania 19.881 de cazuri de rujeola si 64 de decese. In perioada 20-24 aprilie, au fost raportate inca 68 de cazuri noi confirmate in sapte judete, cele mai grav afectate fiind Satu Mare (26), Cluj (20) si Suceava (11). Pentru aceasta boala exista insa un vaccin eficient, care poate fi folosit chiar si dupa contractarea bolii. Pentru a exemplifica efectul benefic al vaccinului in contracararea acesti boli transmisibile, CNSCBT a transmis ca niciun copil cu varsta de sub un an, care avea facute cele doua injectii de imunizare, nu a fost imbolnavit, numarul celor care nu fost vaccinati si au contractat boala fiind de 4.154.

UNICEF a atras atentia ca pandemia de coronavirus are ca efect colateral si aparitia unor noi focare de rujeola, pentru ca programele de vaccinare sufera perturbari serioase. Conform acestei institutii, peste 100 de milioane de copii din 37 de tari nu vor fi vaccinati la timp, iar imunizarea insuficienta a declansat deja focare de rujeola, deopotriva in tari sarace si in tari dezvoltate. Desi se crede ca rujeola este o boala specifica copiilor si adolescentilor, ei pot fi imunizati cu doua doze de vaccin anti-rujeolic pentru a-i proteja eficient, iar afectiunea este deosebit de periculoasa si pentru persoanele trecute de 20 de ani.

In decembrie 2019, pe fondul primelor informatii despre Covid-19, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) anunta ca peste 140.000 de oameni din intreaga lume murisera din cauza rujeolei in 2018, aceste decese survenind din cauza extinderii cazurilor la nivel global, pe fondul epidemiilor devastatoare din toate regiunile globului.

UNICEF transmite ca majoritatea deceselor au fost in randul copiilor cu varsta sub 5 ani. Bebelusii si copiii foarte mici sunt supusi celui mai mare risc de infectie cu rujeola, cu potentiale complicatii, inclusiv pneumonie si encefalita (o inflamatie a creierului), precum si dizabilitate pe viata - leziune cerebrala permanenta, pierderea vederii si a auzului. Conform dovezilor publicate recent, contactarea virusului rujeolei poate avea si alte consecinte asupra sanatatii pe termen lung, acesta afectand memoria sistemului imunitar timp de luni sau chiar ani dupa infectie. Aceasta „amnezie” imuna ii lasa pe supravietuitori vulnerabili la alte boli potential letale, precum gripa sau diareea severa, prin vatamarea apararii imune a organismului.

In 2018, in Romania, rata de vaccinare pentru primul vaccin anti-rujeolic (MCV1) a fost de 90%, iar pentru cel de-al doilea (MCV2) de 81%, in crestere fata de anii precedenti (87% MCV1 in 2017; 75% MCV2 in 2017). De obicei, epidemiile de rujeola/pojar nu mai au loc in populatiile in care rata de vaccinare este de peste 93%, dar pot aparea din nou in cazul in care rata de vaccinare scade. Eficacitatea vaccinului dureaza mai multi ani. Vestea proasta pentru Romania este ca, in 2018, Ucraina, tara vecina, s-a aflat printre cele cinci tari cu cea mai mare incidenta a bolii, in care s-au inregistrat aproape jumatate din toate cazurile de rujeola din lume (alaturi de RD Congo, Liberia, Madagascar si Somalia), in timp ce, in acelasi an, patru tari din Europa - Albania, Cehia, Grecia si Marea Britanie - au pierdut, in 2018, statutul de tari in care rujeola a fost eliminata, in urma epidemiilor prelungite ale bolii. Se estimeaza ca, in ultimii 18 ani, vaccinarea impotriva rujeolei a salvat peste 23 milioane de vieti. Numarul imunizarilor a scazut in ultimii ani si pe fondul unei agresive campanii anti-vaccinare, care acuza, fara dovezi stiintifice, ca vaccinele sunt principala cauza pentru autism.

Pana cum, in Romania s-au inregistrat aproape 12.000 de infectari cu coronavirus si 650 de decese, dar, din cauza numarului relativ mic de testari, se crede ca aceste cifre sunt mult mai mici decat in realitate. Sistemul de sanatate din tara noastra a fost lovit puternic de Covid-19, cu spitale inchise sau trecute sub conducere militara din cauza proastei administrari si a lipsei masurilor minime de siguranta, sute de cadre medicale infectate si trei medici decedati din aceasta cauza. Deocamdata, pentru coronavirus nu exista vaccin, dar se crede ca ar putea fi disponibil pana la finalul anului, dupa ce mai multe variante au intrat deja in faza testarii pe oameni.

