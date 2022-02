Discurs impresionant al lui Tom Brady despre retragerea din fotbalul american

"Întotdeauna am crezut că fotbalul este o propunere <all-in>, dacă nu există un angajament competitiv sută la sută, nu vei reuşi, iar succesul este ceea ce îmi place atât de mult la sportul nostru. Cariera mea de jucător a fost o călătorie atât de palpitantă, cu mult peste imaginaţia mea şi plină de suişuri şi coborâşuri. Când eşti în ea în fiecare zi, chiar nu te gândeşti la niciun fel de final.



Totuşi, când stau aici, acum, mă gândesc la toţi jucătorii şi antrenorii mari cu care am avut privilegiul să joc alături şi împotrivă, competiţia a fost acerbă şi profundă, aşa cum ne place nouă. Dar prieteniile şi relaţiile sunt la fel de aprige şi profunde. Îmi voi aminti şi preţui aceste memorii şi le voi revedea des. Mă simt cea mai norocoasă persoană din lume”, a spus el, într-o postare pe reţelele de socializare.

Informaţia privind retragerea lui Brady a fost prezentată sâmbătă, de ESPN, dar a doua zi tatăl jucătorului a negat că fiul său ar fi luat vreo decizie în acest sens. Compania lui Brady a postat, de asemenea, un tweet care arăta că jucătorul s-ar retrage, iar reacţiile au început să vină din întreaga lume, felicitându-l pe Brady pentru cariera lui.

Thank You Patriots Nation ❤️

I’m beyond grateful. Love you all. https://t.co/kXm2ET27Dk