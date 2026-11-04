Canada nu va permite jucătorilor de hochei pe gheaţă din Rusia sau Belarus să participe la Campionatul Mondial pentru juniori, care va începe luna viitoare în provincia Alberta, a declarat marţi premierul Mark Carney, potrivit Reuters.

Canada, nou blocaj perntru Rusia

Canada, unul dintre principalii susţinători internaţionali ai Ucrainei în războiul acesteia cu Rusia, a condamnat deja decizia luată săptămâna trecută de Tribunalul de Arbitraj Sportiv de a permite sportivilor ruşi să participe la competiţiile organizate de Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă.

Campionatele mondiale de juniori urmează să se desfăşoare de la sfârşitul lunii decembrie până la începutul lunii ianuarie.

"Atâta timp cât Rusia şi Belarus susţin acest război ilegal, nejustificat şi îngrozitor din Ucraina, atâta timp cât acesta va continua, niciunul dintre aceşti sportivi nu va concura în Canada", a afirmat Carney. "Aşadar, dacă vă referiţi în mod specific la campionatul mondial de juniori, ruşii nu vor fi prezenţi acolo", a declarat el în cadrul unei conferinţe de presă televizate, la finalul unui summit desfăşurat în Antigua.

Marţi, federaţiile naţionale de hochei pe gheaţă din Norvegia, Danemarca, Suedia şi Cehia au declarat că vor refuza să joace împotriva Rusiei la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheaţă masculin de anul viitor, care va avea loc în Germania.

Oleg Stepanov, ambasadorul rus în Canada, a declarat agenţiei de ştiri de stat TASS că această decizie este regretabilă.

"Este regretabil că biroul lui Carney introduce politica chiar şi în hocheiul junior, care ar trebui să unească, nu să dezbine", a spus el.

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