Florin Răducioiu (56 de ani) s-a întors după patru ani la Dinamo și va ocupa funcția de Coordonator Dezvoltare Academie și Parteneriate Internaționale. Anunțul a fost făcut de club la începutul acestei săptămâni.

Florin Prunea (58 de ani), fost coleg cu Răducioiu la echipa națională, nu credea că fostul atacant se va întoarce la Dinamo și anunță, mai în glumă, mai în serios, că va purta o discuție cu el.

Florin Prunea: ”O să am o discuție serioasă cu Răducioiu”

Răducioiu este un personaj contestat de galeria lui Dinamo, având în vedere că a făcut parte din conducerea clubului în sezonul 2021-2022, când ”roș-albii” au retrogradat în Liga 2. Atunci, fostul atacant a făcut o serie de declarații pe care fanii nu le-au uitat.

"O să am o discuție mai serioasă cu el, o să îl trag de urechi. Ce vorbesc eu cu el, rămâne între noi. Nu am cum să mă supăr pe el. Radu rămâne încă un copil.

În relațiile astea interumane mai are mult de învățat. E o mutare foarte bună, Dinamo să îl pună la treabă la ce se pricepe el cel mai bine, la relațiile internaționale și la lucrul cu copii", a spus Prunea, la Digi Sport.

Dinamo își păstrează primul loc

”Roș-albii” sunt din nou pe primul loc după victoria cu UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are acum 33 de puncte și este la doar un punct distanță de Universitatea Craiova. Rapid completează podiumul, cu 30 de puncte.

În următoarea etapă, Dinamo se va deplasa la Mioveni pentru duelul cu FC Argeș, în timp ce UTA Arad, care rămâne pe locul zece, va primi vizita Petrolului.