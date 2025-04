Pregătirea echipei naţionale a României, care va participa la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă, Divizia I, Grupa A, la masculin, programat în perioada 27 aprilie-3 mai, la Arena Sepsi din Sfântu Gheorghe, intră în linie dreaptă, a anunţat, luni, preşedintele Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă (FRHG), Attila-Ferenc Nagy.

Acesta a menţionat, în cadrul unei conferinţe de presă, că echipa naţională a României se va reuni pe 14 aprilie la Sfântu Gheorghe, unde se va pregăti până la startul Campionatului Mondial. Deocamdată, din lotul lărgit nu fac parte jucătorii implicaţi în finala Erste Liga, aceştia urmând să ajungă în cantonament pe 21 aprilie, prilej cu care stafful tehnic va definitiva lotul final. Pe 22 aprilie, "tricolorii" vor avea ultima repetiţie înaintea competiţiei majore din acest sezon, un amical cu Japonia, la Arena Sepsi.

Care este obiectivul naționalei la Mondial



"Sunt sută la sută sigur că în două săptămâni, nici două săptămâni, în 13 zile, o să avem o echipă bine pregătită din punct de vedere fizic, psihic şi moral (...). Venim după un turneu foarte bun în 2024, însă grupa din acest an se anunţă a fi mai puternică.

Primul obiectiv este menţinerea în Divizia I/A, dar, cu siguranţă, nu ne mulţumim doar cu atât. Sperăm la o medalie şi ar fi extraordinar să o obţinem în faţa propriilor fani.

Naţionala noastră se află pe locul 23 în clasamentul mondial şi este una dintre cel mai bine clasate reprezentative ale României în acest moment. Ne dorim să rămânem în zona Top 20, atât din punct de vedere sportiv, cât şi diplomatic, acest eveniment fiind un mare plus de imagine pentru hochei şi sportul românesc, în general", a declarat preşedintele FRHG.

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că acest campionat este considerat de foarte mulţi ca fiind cel mai important eveniment sportiv al anului în România şi reprezintă un test pentru oraş, care doreşte să se poziţioneze pe harta mondială a sportului de performanţă.

"Este o mândrie pentru noi, cei din Sfântu Gheorghe, să îl organizăm. Reprezintă o încununare a eforturilor depuse în ultimii ani pentru infrastructura sportivă în acest municipiu. Pentru Sfântu Gheorghe, turneul va aduce beneficii în ceea ce priveşte turismul şi cu siguranţă vom ajunge pe harta sportivă a lumii. Până va începe Campionatul Mondial, aici vor apărea şi utilajele care vor lucra la noul patinoar. Astfel, în câţiva ani infrastructura sportivă din această zonă a oraşului va fi unică la nivelul Europei de Est pentru sporturile de iarnă. Dacă vom trece cu bine de acest test, ne dorim să găzduim şi alte evenimente majore în viitorul apropiat", a spus primarul.

Cele peste 1.000 de abonamente au fost epuizate în mai puțin de 24 de ore



Cele peste 1.000 de abonamente, puse în vânzare în luna februarie, au fost epuizate în mai puţin de 24 de ore, însă iubitorii hocheiului au încă posibilitatea de a achiziţiona bilete de meci de pe site-ul Federaţiei Internaţionale de Hochei pe Gheaţă. Preţurile sunt de 100 de lei pentru partidele României, respectiv 25 de lei pentru celelalte jocuri.

"Vom avea amenajat un fan zone în faţa arenei, unde spectatorii vor avea posibilitatea de a servi produsele autohtone. Vor fi locuri de joacă şi evenimente organizate în jurul Campionatului Mondial. Ne dorim ca toată lumea care va veni să aibă posibilitatea de a petrece într-un mod cât se poate de plăcut, fie un concediu de o săptămână sau o zi de dimineaţa până seara. Va fi amenajată şi o zonă VIP, pentru care accesul se va putea realiza fie printr-un abonament, la preţul de 1.000 de lei sau printr-un bilet de zi, la 250 de lei. Criteriul pentru zona VIP va fi ca oamenii să deţină şi un bilet sau abonament de meci. De menţionat, societatea locală de transport public va asigura curse suplimentare, pentru un transport fluid, iar fanii, inclusiv cei din străinătate, vor putea utiliza şi serviciul de biciclete Sepsi Bike, care este gratuit în prima jumătate de oră", a menţionat Miklos Ervin, membru în comitetul de organizare a turneului.

În incinta Arenei Sepsi va fi amenajat şi un stand cu materiale promoţionale, de unde vor putea fi cumpărate pucuri, mini crose de hochei, ceşti, şepci, hanorace, genţi, brelocuri, magneţi, fulare, steaguri.

La turneu vor participa echipele naţionale ale României, Marii Britanii, Poloniei, Japoniei, Italiei şi Ucrainei, care vor disputa în total 15 meciuri. Bugetul Campionatului Mondial, Divizia I, Grupa A se ridică la 4.700.000 de lei, în creştere cu 1.500.000 de lei faţă de suma prevăzută iniţial, banii provenind de la Federaţia Internaţională, autorităţile locale şi judeţene din Sfântu Gheorghe, respectiv Covasna, vânzarea de bilete şi abonamente, Agenţia Naţională pentru Sport şi alte venituri.

Programul Campionatului Mondial Divizia I/A



27 aprilie, duminică:

• 12:30 – Japonia vs. Italia • 16:00 – Ucraina vs. Marea Britanie • 19:30 – România vs. Polonia

28 aprilie, luni:

• 12:30 – Italia vs. Ucraina • 16:00 – Polonia vs. Japonia • 19:30 – Marea Britanie vs. România

30 aprilie, miercuri:

• 12:30 – Marea Britanie vs. Japonia • 16:00 – Polonia vs. Italia • 19:30 – Ucraina vs. România

1 mai, joi:

• 12:30 – Italia vs. Marea Britanie • 16:00 – Polonia vs. Ucraina • 19:30 – România vs. Japonia

3 mai, sâmbătă:

• 12:30 – Japonia vs. Ucraina • 16:00 – Italia vs. România • 19:30 – Marea Britanie vs. Polonia

Lotul naționalei, așa cum este el prezentat pe site-ul Federației Române de Hochei pe Gheață



PORTARI

Adorján Attila (26.11.1996, SC Miercurea Ciuc), Mag Örs (07.09.2002, ACSH Gheorgheni), Béres Szilárd (26.09.1991, ACSHC Fenestela 68), Tőke Zoltán-László (01.07.1994, CSM Corona Brasov), Rasmus Rinne (08.07.1990, ACSH Gheorgheni)

FUNDAȘI

Bors Huba-Ferenc (15.11.1994, CSM Corona Brasov), Farkas Tamás (01.01.1992, CSM Corona Brasov), Ferencz-Csibi Róbert (13.12.1998, SC Miercurea Ciuc), Győrffy Tihamér (01.04.1997, ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (27.02.1997, ACSH Gheorgheni), Láday Tamás (20.03.1996, SC Miercurea Ciuc), Matias Haaranen (11.07.1996, ACSH Gheorgheni), Owen Williams (26.09.2000, CSM Corona Brasov), Salló Alpár (30.05.1994, SC Miercurea Ciuc), Gecse Hugo (11.01.1995, SC Miercurea Ciuc), Sándor Bence (02.06.2003, ACSH Gheorgheni)

ATACANȚI

Daniel Gheorghiu (Forshaga IF – Suedia), Albert Zagidullin (14.09.1989, CSM Corona Brasov), Andrei Filip (07.02.2000, CSA Steaua Bucuresti), Radim Valchar (20.04.1989, CSM Corona Brasov), Evgheni Skachkov (14.07.1984, SC Miercurea Ciuc), Fodor Csanád (16.11.1990, SC Miercurea Ciuc), Gajdó Balázs (02.07.1998, CSM Corona Brasov), Kovács Mátyás (18.02.1997, CSM Corona Brasov), Molnár Zoltán (09.04.1995, CSHC Fenestela 68), Molnár Zsombor (14.01.1993, CSHC Fenestela 68), Péter Balázs-Szabolcs (01.08.1996, SC Miercurea Ciuc), Részegh Tamás (31.07.1997, SC Miercurea Ciuc), Roberto Gliga (24.04.1993, CSM Corona Brasov), Rokaly Norbert (21.01.1996, SC Miercurea Ciuc), Rokaly Szilárd (09.05.1998, SC Miercurea Ciuc), Sándor Székely-Ottó (21.11.2000, ACSH Gheorgheni), Tranca Daniel (11.02.1994, ACSH Gheorgheni), Vladislav Teamriuc (03.12.2002, CSA Steaua Bucuresti), Casaneanu Eduard (27.01.2000, SC Miercurea-Ciuc), Rokaly Richard (09.12.2003, CSM Corona Brasov), Vincze Gergő (10.05.1999, ACSH Gheorgheni), Gajdo Tamás (30.06.2000, CSM Corona Brasov).

STAFF

Dave McQuenn (antrenor principal), Goga Attila (antrenor secund), Peter Robert (antrenor secunz), Ruczuj Gellert (antrenor portari), Császár Robert (manager echipament/maseur), Szakács Szabolcs (manager echipament), Vescan Adrian (kinetoterapeut).

Info: Agerpres, FRHG