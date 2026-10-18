Europa îi mai dă o lovitură lui Putin! Decizie radicală luată la Bruxelles. Ce riscă țările care colaborează cu Rusia

Mai multe federații internaționale au urmat recomandările Comitetului Internațional Olimpic (CIO) și au reprimit atleții din Rusia — fie sub statut neutru, fie fără steag și imn — însă când decizia UE va intra în vigoare accesul acestora la turneele din Europa va fi extrem de dificil.

Până pe 15 octombrie, cazurile în care sportivilor ruși li s-a refuzat participarea au fost izolate. Între timp, mai multe state europene au blocat prezența acestora prin neacordarea vizelor de intrare, măsură pe care autoritățile naționale o pot aplica fără a oferi explicații oficiale. În cazul gimnastelor din Rusia, refuzul vizelor pentru Campionatul Mondial a fost motivat prin faptul că prezența lor ar reprezenta un risc pentru relațiile internaționale, în urma sesizării făcute de un alt stat către o țară membră a Uniunii Europene. În paralel, Polonia și țările baltice au interzis prin lege eliberarea oricărui tip de viză pentru cetățenii ruși.

Sancțiuni financiare pentru federații și blocarea drepturilor TV

Potrivit Politico, la nivel european se discută acum introducerea unor sancțiuni secundare, după modelul celor politice și economice. Astfel, măsurile nu îi vor viza direct pe sportivi, ci pe organizatorii și forurile care le permit accesul la competiții.

„Dacă, ipotetic, Elveția a găzduit o etapă a Cupei Mondiale de schi fond, în care au evoluat Saveli Korosteliov și Daria Nepriaeva (iar acum nu doar ei), atunci țara se expune automat unei pedepse. (...) Cu alte cuvinte, în cazul Elveției și al schiului fond, va avea de suferit în primul rând FIS, iar în al doilea rând federația națională elvețiană de schi”, a explicat jurnalistul rus Aleksandr Șulghin, pentru Sport.ru.

Pachetul de sancțiuni aflat în discuție prevede trei direcții principale: