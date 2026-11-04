AC Milan tocmai a câștigat derby-ul cu Inter, în Serie A și, la trei zile după acest succes, clubul a obținut și o mare reușită comercială. Pentru că înțelegerea semnată ieri și dată publicității pune Milanul în fruntea formațiilor din Serie A, la capitolul veniturilor obținute din partea sponsorului tehnic.

AC Milan, ce lovitură! Brandul care va „îmbrăca“

Potrivit informațiilor oferite de Gazzetta dello Sport, începând din sezonul 2027-2028, tricourile Milanului vor fi confecționate de Adidas. Așadar, după un deceniu în care s-a „îmbrăcat“ de la Puma, gruparea din Serie A renunță la acest brand, care se confruntă cu dificultăți mari pe o piață extrem de dură și competitivă.

Trecerea de la Puma la Adidas va fi una spectaculoasă pentru AC Milan din punct de vedere financiar. În 2018, când a semnat contractul cu brandul german, clubul milanez a acceptat să primească 14 milioane de euro pe sezon. Înțelegerea cu Puma a fost prelungită apoi, în 2022, pentru suma de 30 de milioane de euro pe sezon. Acum, contractul cu Adidas va depăși aceste cifre. Cu mult!

AC Milan ajunge la cel mai bănos contract din Serie A!

Gazzetta dello Sport a aflat că revenirea Milanului la Adidas, brand alături de care a obținut rezultate sportive spectaculoase în trecut, a adus un contract uriaș pentru club.

Concret, valoarea totală a înțelegerii se ridică la 500 de milioane de euro, asigurând o sumă anuală de 50 de milioane de euro pentru AC Milan. Iar această sumă poate crește, dacă vor fi îndeplinite clauzele care țin de performanțele sportive.

AC Milan a ajuns acum la cel mai bănos contract din Serie A, oferit de un sponsor tehnic. Iată sumele încasate de marile rivale ale milanezilor:

*Juventus – 408 milioane de euro din partea lui Adidas printr-un contract de zece ani.

*Inter – 240 de milioane de euro din partea celor de la Nike, în schimbul unui contract de opt ani.

AC Milan a câștigat Champions League în tricourile Adidas

Revenind la AC Milan, parteneriatul cu Adidas a fost unul care a produs rezultate spectaculoase pe teren. În 2003 și în 2007, sub comanda lui Carlo Ancelotti, Milanul a câștigat Champions League, în tricourile confecționate de gigantul german.