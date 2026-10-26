Rusia îşi continuă revenirea pe scena sportivă internaţională. Ce mare competiție va organiza Moscova

Rusia îşi continuă revenirea pe scena sportivă internaţională. Ce mare competiție va organiza Moscova Sporturi
Alexandru Hațieganu
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Rusia va organiza o competiție importantă.

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mosovaRusiaHALTERECampionatul Mondial
Din articol

Federaţia Internaţională de Haltere (IWF) a anunţat că va organiza campionatele mondiale la Moscova în 2030, devenind astfel primul sport olimpic care îşi organizează competiţia supremă în Rusia după 2022 şi de la începutul războiului din Ucraina.

„Campionatele mondiale din 2029 vor fi organizate la Ahmedabad (India), iar Moscova (Rusia) va găzdui ediţia din 2030”, anunţă IWF într-un comunicat.

Nicio ediţie a campionatelor mondiale într-o disciplină olimpică de vară sau de iarnă nu a fost organizată în Rusia din 2022. Campionatele Mondiale de nataţie din 2025, atribuite oraşului rus Kazan, au fost relocate la Singapore.

Rusia îşi continuă revenirea pe scena sportivă internaţională

Atribuirea organizării Campionatelor Mondiale de haltere Rusiei reprezintă un nou pas în reintegrarea ţării în competiţiile sportive internaţionale.

În iulie, Comitetul Internaţional Olimpic a ridicat o parte dintre restricţiile impuse sportivilor ruşi, care pot astfel să vizeze participarea la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles, inclusiv în sporturile de echipă.

Totuşi, aceştia nu şi-au recăpătat încă dreptul de a folosi imnul şi drapelul naţional. În iunie anul trecut, Federaţia Internaţională de Haltere (IWF) a decis să reintegreze pe deplin sportivii ruşi şi belaruşi în competiţiile sale.

Federaţiile internaţionale de judo şi de nataţie au luat decizii similare, în noiembrie 2025, respectiv aprilie 2026. Acelaşi lucru l-a făcut şi Comitetul Internaţional Paralimpic pentru Jocurile de iarnă de la Milano-Cortina, desfăşurate iarna trecută.

În schimb, World Athletics, organismul care guvernează atletismul mondial, menţine excluderea totală a sportivilor ruşi şi belaruşi, aşteptând semne mai „concrete” privind negocierile de pace.

News.ro

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