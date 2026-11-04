Partida dintre U Cluj și FCSB a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Pe lângă înfrângerea suferită pe teren, Laurențiu Reghecampf a primit încă o lovitură: accidentarea lui Juri Cisotti.

Când revine Cisotti pe teren, după accidentarea din 0-1 cu U Cluj

Italianul a fost înlocuit în minutul 32 al partidei, după ce acesta nu a mai putut continua duelul. Alex Stoian a fost cel care i-a luat locul lui Juri Cisotti pe teren.

Mijlocașul este suspect de ruptură de gambă. Deși inițial s-a discutat despre o vizită la Marijana Kovacevic, Fanatik notează că celebrul vraci nu poate interveni în zona afectată.

În consecință, Juri Cisotti, conform sursei amintite mai sus, va fi indisponibil pentru o perioadă de 4-6 săptămâni. După etapa a 15-a, SuperLiga va intra într-o pauză, în contextul ultimelor partide din UEFA Nations League.

Totuși, șansele ca italianul să evolueze în acest an sunt minime. Nu de puține rânduri Mihai Stoica a amintit că terenurile din SuperLiga arată deplorabil în luna decembrie, astfel că, cel mai probabil, Juri Cisotti nu va evolua în ultimele trei partide ale anului: cu Farul (deplasare), Sepsi (acasă) și FC Botoșani (deplasare).