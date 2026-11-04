NEWS ALERT Lovitură pentru FCSB! Când revine Cisotti pe teren, după accidentarea din 0-1 cu U Cluj

Lovitură pentru FCSB! Când revine Cisotti pe teren, după accidentarea din 0-1 cu U Cluj Superliga
SPORT.RO
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Juri Cisotti (33 de ani) s-a accidentat în U Cluj - FCSB 1-0.

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FCSBJuri Cisotti
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Partida dintre U Cluj și FCSB a contat pentru etapa a 14-a din SuperLiga. Pe lângă înfrângerea suferită pe teren, Laurențiu Reghecampf a primit încă o lovitură: accidentarea lui Juri Cisotti.

Când revine Cisotti pe teren, după accidentarea din 0-1 cu U Cluj

Italianul a fost înlocuit în minutul 32 al partidei, după ce acesta nu a mai putut continua duelul. Alex Stoian a fost cel care i-a luat locul lui Juri Cisotti pe teren.

Mijlocașul este suspect de ruptură de gambă. Deși inițial s-a discutat despre o vizită la Marijana Kovacevic, Fanatik notează că celebrul vraci nu poate interveni în zona afectată.

În consecință, Juri Cisotti, conform sursei amintite mai sus, va fi indisponibil pentru o perioadă de 4-6 săptămâni. După etapa a 15-a, SuperLiga va intra într-o pauză, în contextul ultimelor partide din UEFA Nations League.

Totuși, șansele ca italianul să evolueze în acest an sunt minime. Nu de puține rânduri Mihai Stoica a amintit că terenurile din SuperLiga arată deplorabil în luna decembrie, astfel că, cel mai probabil, Juri Cisotti nu va evolua în ultimele trei partide ale anului: cu Farul (deplasare), Sepsi (acasă) și FC Botoșani (deplasare).

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Cifrele lui Juri Cisotti

Apariția lui Juri Cisotti în fotbalul românesc datează din iulie 2021, când semna cu Oțelul. Acesta a luat-o de jos, în condițiile în care gălățenii se aflau în eșalonul al treilea. După două promovări, italianul a demonstrat că poate evolua la un nivel bun, astfel că FCSB l-a transferat în urmă cu aproape doi ani, în mercato de iarnă 2025.

De la momentul mutării, Juri Cisotti a adunat 92 de partide pentru FCSB, a marcat 13 goluri și a contribuit cu 17 pase decisive, fiind unul dintre cei mai apreciați jucători ai echipei.

  • 700.000 de euro este cota lui Juri Cisotti
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