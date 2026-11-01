„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada

Fostul selecționer al naționalei de hochei a Rusiei, Vladimir Krikunov, l-a atacat pe secretarul de stat canadian pentru sport, Adam van Koeverden, în urma interdicțiilor impuse sportivilor ruși.

În această săptămână, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a obligat Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) să reprimească echipele rusești în competițiile internaționale.

Primul turneu vizat de o eventuală ridicare a restricțiilor este Campionatul Mondial de tineret din 2027, programat în orașele canadiene Edmonton și Red Deer. Cu toate acestea, Adam van Koeverden a anunțat că țara sa nu va anula sancțiunile împotriva sportivilor din Rusia și nu le va permite să concureze pe teritoriul canadian.