„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada

„Un idiot nebun!” Rușii, atac nemilos la adresa secretarului de stat din Canada Stiri
SPORT.RO
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E tensiune uriașă între Rusia și Canada după ultimele declarații venite din partea unui oficial canadian.

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Vladimir KrikunovAdam van Koeverden
Din articol

Fostul selecționer al naționalei de hochei a Rusiei, Vladimir Krikunov, l-a atacat pe secretarul de stat canadian pentru sport, Adam van Koeverden, în urma interdicțiilor impuse sportivilor ruși.

În această săptămână, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a obligat Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) să reprimească echipele rusești în competițiile internaționale.

Primul turneu vizat de o eventuală ridicare a restricțiilor este Campionatul Mondial de tineret din 2027, programat în orașele canadiene Edmonton și Red Deer. Cu toate acestea, Adam van Koeverden a anunțat că țara sa nu va anula sancțiunile împotriva sportivilor din Rusia și nu le va permite să concureze pe teritoriul canadian.

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Vladimir Krikunov, atac la adresa lui Adam van Koeverden

Poziția oficialului din Canada a stârnit furia lui Vladimir Krikunov, care nu a ezitat să-l jignească pe oficialul canadian în momentul în care a comentat situația.

„E un idiot nebun. Cred că fanii canadieni nu îi susțin afirmația. Poate are origini ucrainene? Numele de familie e van Koeverden? Tot un berbec.

Ei (n.r. - TAS) ce vor, să destrame IIHF? În curând vor distruge totul definitiv. Nu se poate proceda așa. Pentru ce mai există atunci TAS? Rezultă că nu mai este deloc necesar, dacă federațiile pot lua singure asemenea decizii. Asta încalcă integritatea sistemului judiciar”, a spus Krikunov, potrivit Sovetski Sport.

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