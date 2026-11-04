EXCLUSIV Întreținută cu wildcarduri? Emma Răducanu cade sub Bianca Andreescu în clasament: pe ce loc a ajuns

Întreținută cu wildcarduri? Emma Răducanu cade sub Bianca Andreescu în clasament: pe ce loc a ajuns Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu, una dintre jucătoarele privilegiate, atunci când vine vorba despre întoarcerea în circuit după o accidentare.

TAGS:
emma raducanuTenis WTAwildcardJohanna Konta
Din articol

Deși a reușit în 2026 cele mai bune rezultate ale carierei, de la câștigarea US Open, în 2021, Emma Răducanu are parte de un final de an care nu o încântă, din punct de vedere sportiv.

Încă în refacere după o accidentare la picior, finalista competițiilor de la Cluj-Napoca și Queen's, sportiva britanică ocupă locul 106 mondial, iar, în ierarhia actualizată, a căzut sub Bianca Andreescu, canadianca fiind implicată cu succes, până la ora actuală, într-o competiție WTA 125k organizată în Cali, Columbia.

Emma Răducanu, fără bătăi de cap suplimentare la revenirea în tenis, crede un fost număr 4 WTA

  • Locul 23 este cea mai înaltă clasare a Emmei Răducanu în 2026, atinsă în martie.

Chiar dacă a demonstrat în acest an că este capabilă să revină la grandoarea performanțelor stabilite în finalul adolescenței, Sport.ro a anticipat corect că jucătoarea britanică va ieși din top 100 WTA în capătul unei stagiuni în care s-a bucurat, luni în șir, de un loc în top 30-50 WTA.

Când a fost întrebată despre această posibilă situație neplăcută în care Emma Răducanu ar putea ajunge, fostul număr patru mondial, britanica Johanna Konta nu s-a arătat prea îngrijorată față de câștigătoarea de la New York, din urmă cu cinci ani.

Konta o vede pe Răducanu neafectată prea mult din cauza clasamentului, Emma fiind una dintre jucătoarele care, datorită brandului personal și faimei, poate să revină ușor inclusiv în ierarhie, deoarece numărul de wildcarduri pe care le poate primi este suficient de ridicat pentru a-i permite pași greșiți.

Emma Răducanu

  • Raducanu cirstea dialog 3
×
Discurs Emma Raducanu 070226 transylvania open
Emma raducanu 0101226
Raducanu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Wildcarduri peste wildcarduri, ca și asigurate, în cazul Emmei Răducanu

În exclusivitate pentru Sport.ro, fostul număr 4 WTA, Johanna Konta, a vorbit despre situația delicată a Emmei Răducanu și despre maniera în care s-ar putea desfășura întoarcerea acesteia în circuit.

Întrebată dacă ieșirea din top 100 mondial va reprezenta sau nu încă un punct zero de plecare în cariera Emmei Răducanu, Johanna Konta a replicat:

„Din punctul ei de vedere, ca formă sportivă și ritm competițional, va exista un punct zero, de plecare, de la care își va reconstrui jocul.

Dar. în ceea ce privește poziția sa în clasament, nu știu cât o va afecta, sinceră să fiu. Pentru că are un brand, o imagine, multe persoane și fani care o urmăresc; de exemplu, cred că îi va fi ușor să primească invitații de joc.

Nu cred că va fi obligată să se chinuie pentru a reveni în top. Nu cred că va trebui să joace turnee Challenger, dacă nu va dori. Asta depinde de ea și de echipa ei. 

Nu cred că, dacă va ieși din top 100 WTA, contează neapărat, atunci când va reveni în circuit și va fi aptă de joc,” a declarat Johanna Konta pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

Emma Răducanu a pierdut ambele finale jucate în WTA, după câștigarea US Open 2021. Răducanu a cedat în fața Soranei Cîrstea și Donnei Vekic, la Cluj-Napoca și Queen's, în acest an.

Bianca Andreescu

  • Bianca andreescu rovereto 002
×
Bianca Andreescu s-a calificat in PREMIERA la Turneul Campioanelor! S-ar putea confrunta cu Simona Halep
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
LIVE UPDATE | Midterms 2026. Democrații obțin prima victorie în Senat. Primele rezultate ale alegerilor din SUA
ULTIMELE STIRI
Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“
Coman și ai lui, „pulverizați“ la televiziunea din Qatar: „Un dezastru, o tragedie! Nu dau doi bani pe noi“
Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel
Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel
Hansi Flick a oferit vestea! Când revine Rodri, accidentat în Barcelona - Aston Villa
Hansi Flick a oferit vestea! Când revine Rodri, accidentat în Barcelona - Aston Villa
Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta”
Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta”
Primul lot al Argentinei din epoca post-Messi! Reveniri și debuturi la naționala lui Scaloni
Primul lot al Argentinei din epoca post-Messi! Reveniri și debuturi la naționala lui Scaloni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

Povestea neștiută a portarului care și-a omorât adversarul! Ce s-a întâmplat în vestiar după meci

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

A semnat cu Rapid și a făcut anunțul în direct: „Acesta este rolul meu”

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Lamine Yamal a doborât recordul lui Kylian Mbappe în Champions League!

Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!

Italienii au aflat: Cristi Chivu vrea să transfere un român la Inter Milano!

Seară incendiară în Champions League! Scoruri de 6-0, 4-0 și „remontada” în Manchester United - AS Roma, cu cartonaș roșu în minutul 90+1

Seară incendiară în Champions League! Scoruri de 6-0, 4-0 și „remontada” în Manchester United - AS Roma, cu cartonaș roșu în minutul 90+1

Feyenoord - Inter Milano 0-3! Succes vital pentru elevii lui Cristi Chivu în Liga Campionilor

Feyenoord - Inter Milano 0-3! Succes vital pentru elevii lui Cristi Chivu în Liga Campionilor


Recomandarile redactiei
Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel
Coșmar pentru fotbalistul confundat cu Jesus Owono, care i-a provocat moartea lui Jesus de Miguel
Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta”
Mihai Stoica, scut în jurul jucătorului criticat de Gigi Becali: „E aproape imposibil să te poți adapta”
Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern
Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern
Iordănescu, în stand-by: clauza de 12.000.000 de dolari, cheia numirii sale la un colos continental
Iordănescu, în stand-by: clauza de 12.000.000 de dolari, cheia numirii sale la un colos continental
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
Alte subiecte de interes
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Final nedorit. US Open nu l-a vrut în turneu pe fostul campion, Stan Wawrinka: reacția antrenorului
Final nedorit. US Open nu l-a vrut în turneu pe fostul campion, Stan Wawrinka: reacția antrenorului
13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026
13 trofee, dar puțin respect: comportamentul discutabil al Serenei Williams la Wimbledon 2026
CITESTE SI
Cei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

stirileprotvCei trei factori care vor decide soarta alegerilor „midterms” din SUA. Ultimul discurs al lui Trump a înfuriat alegătorii

Cum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

stirileprotvCum au preluat hackerii controlul frigiderelor din șase supermarketuri din România. „E ca într-un scenariu de film”

România intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

stirileprotvRomânia intră în sezonul rece cu depozitele de gaze aproape 90% pline. Ce se întâmplă cu facturile

Furturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

stirileprotvFurturi din transporturi cu marfă în România și străinătate. O grupare ar fi provocat pagube de 9 milioane de euro

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!