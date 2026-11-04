Deși a reușit în 2026 cele mai bune rezultate ale carierei, de la câștigarea US Open, în 2021, Emma Răducanu are parte de un final de an care nu o încântă, din punct de vedere sportiv.

Încă în refacere după o accidentare la picior, finalista competițiilor de la Cluj-Napoca și Queen's, sportiva britanică ocupă locul 106 mondial, iar, în ierarhia actualizată, a căzut sub Bianca Andreescu, canadianca fiind implicată cu succes, până la ora actuală, într-o competiție WTA 125k organizată în Cali, Columbia.

Emma Răducanu, fără bătăi de cap suplimentare la revenirea în tenis, crede un fost număr 4 WTA

Locul 23 este cea mai înaltă clasare a Emmei Răducanu în 2026, atinsă în martie.

Chiar dacă a demonstrat în acest an că este capabilă să revină la grandoarea performanțelor stabilite în finalul adolescenței, Sport.ro a anticipat corect că jucătoarea britanică va ieși din top 100 WTA în capătul unei stagiuni în care s-a bucurat, luni în șir, de un loc în top 30-50 WTA.

Când a fost întrebată despre această posibilă situație neplăcută în care Emma Răducanu ar putea ajunge, fostul număr patru mondial, britanica Johanna Konta nu s-a arătat prea îngrijorată față de câștigătoarea de la New York, din urmă cu cinci ani.

Konta o vede pe Răducanu neafectată prea mult din cauza clasamentului, Emma fiind una dintre jucătoarele care, datorită brandului personal și faimei, poate să revină ușor inclusiv în ierarhie, deoarece numărul de wildcarduri pe care le poate primi este suficient de ridicat pentru a-i permite pași greșiți.