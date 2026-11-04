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Fotbalul mondial s-a dezvoltat extrem de mult în ultimii ani, astfel că scouterii cluburilor importante caută să recruteze jucători cât mai tineri, asta pentru a nu plăti sume astronomice în momentul maturizării.

Dorit de Barcelona și PSG, „perla” de la Manchester United a ales-o pe Real Madrid

JJ Gabriel (16 ani) este unul dintre vârfurile generației sale. Format de Academia Manchester United, acesta evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv și a adunat deja două selecții în reprezentativa U17.

Evoluțiile sale bune au atras interesul marilor echipe de pe continent, Barcelona, PSG, Bayern și Real Madrid manifestându-și interesul pentru transferul lui JJ Gabriel.

În contextul ofertelor, tânărul jucător ar fi ales-o pe Real Madrid. Cunoscutul specialist în mercato Florian Plettenberg a dezvăluit că JJ Gabriel a ajuns la un acord verbal cu formația din Capitala Spaniei, iar mutarea este așteptată să fie oficializată în ianuarie 2027.

„Înțeleg că JJ Gabriel a ajuns la un acord verbal de principiu cu Real Madrid.

Așa cum s-a relatat, Real era favorită. Transferul este acum împins spre finalizare. Nimic nu a fost semnat încă, motiv pentru care Barcelona, FC Bayern și Paris Saint-Germain rămân în standby.

Planul este ca „perla” în vârstă de 16 ani să plece de la Man Utd încă din ianuarie. Mutarea este așteptată cu certitudine să aibă loc în 2027, odată cu obținerea unui pașaport UE. #MUFC

Bayern a rămas în contact, dar a ieșit în evidență ca o alternativă exterioară, parțial din cauza pachetului financiar și a celor de la Real”, a notat Florian Plettenberg.