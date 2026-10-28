Primarul capitalei Norvegiei, pe lista rușilor: „Oameni inadecvați și nebuni!”

Dublul campion olimpic la biatlon a reacționat după ce edilul capitalei norvegiene a solicitat guvernului său să restricționeze acordarea vizelor pentru sportivii din Rusia. Scopul acestui demers este blocarea participării schiorilor ruși la etapa de Cupă Mondială din sezonul 2026/27, programată la Holmenkollen, iar prin această poziție primarul Anne Lindboe se adaugă listei de reprezentanți ai Occidentului care intră în conflict cu rușii.

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Avertisment privind posibile sancțiuni internaționale

Dmitri Vasiliev consideră că astfel de inițiative pot atrage sancțiuni împotriva Norvegiei. Fostul sportiv susține că țara nordică riscă să își piardă dreptul de a mai găzdui competiții internaționale.

„Toată lumea a văzut că, recent, Lituaniei i-a fost retras dreptul de a găzdui etapa de Cupă Mondială la pentatlon. Dacă norvegienii vor continua să se comporte în acest mod, le pot fi luate și lor competițiile și pot fi suspendați de la organizarea acestora timp de zece ani”, a spus Dmitri Vasiliev pentru sursa citată.

Fostul campion olimpic a continuat atacul la adresa oficialului din Oslo, punctând că aceasta nu are legătură cu fenomenul sportiv.

„Atunci, primarul din Oslo, care nu are absolut nicio legătură cu sportul, va înceta să mai facă astfel de afirmații. Sunt destui oameni inadecvați și nebuni, iar primarul din Oslo se numără printre ei”, a transmis Vasiliev.