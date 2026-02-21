Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!”

În cele din urmă, românca a terminat pe locul 17 după toate reprezentațiile de la programul liber și a obținut, astfel, cea mai bună clasare din istoria patinajului artistic feminin.

Julia Sauter a realizat un exercițiu superb și a încheiat competiția cu un total de 190,93 puncte. După reprezentație, ea a urcat pe locul 2 temporar, sub Glenn Amber.

Joi noapte a avut loc programul liber de la patinaj artistic feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina.

Foto: Instagram Eurosport Italia & Imago Images

Imediat după ce a aflat că a obținut 127,80 puncte la programul liber, Julia Sauter a țipat de bucurie și și-a îmbrățișat antrenoarea, pe Roxana Luca, cea care deținea precedentul record al României la patinaj artistic (locul 23 în 2002).

”Definiția surprizei”, a scris Eurosport Italia despre reacția sportivei.

Cum a reacționat Julia Sauter după performanța de la JO de iarnă

”Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în 'valiza' mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez. Și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului. Am învățat să mă bazez pe asta... și asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte.

(n.r. despre viitor) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață și nu mai ești tânăr”, a spus Julia Sauter pentru Golden Skate.