GALERIE FOTO Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!”

Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!” Jocurile Olimpice
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Julia Sauter (28 de ani) a scris istorie pentru patinajul feminin românesc.

TAGS:
Julia SauterJocurile Olimpicemilano-cortina
Din articol

Joi noapte a avut loc programul liber de la patinaj artistic feminin din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, de la Milano-Cortina. 

Julia Sauter a realizat un exercițiu superb și a încheiat competiția cu un total de 190,93 puncte. După reprezentație, ea a urcat pe locul 2 temporar, sub Glenn Amber.

În cele din urmă, românca a terminat pe locul 17 după toate reprezentațiile de la programul liber și a obținut, astfel, cea mai bună clasare din istoria patinajului artistic feminin.

Julia Sauter, în extaz imediat după ce a aflat câte puncte a obținut la programul liber și a urcat pe 2 temporar: ”Definiția surprizei!”

  • Whatsapp image 2026 02 21 at 112247 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Instagram Eurosport Italia & Imago Images

Imediat după ce a aflat că a obținut 127,80 puncte la programul liber, Julia Sauter a țipat de bucurie și și-a îmbrățișat antrenoarea, pe Roxana Luca, cea care deținea precedentul record al României la patinaj artistic (locul 23 în 2002).

”Definiția surprizei”, a scris Eurosport Italia despre reacția sportivei.

Cum a reacționat Julia Sauter după performanța de la JO de iarnă

”Când am auzit 190 de puncte, wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Am fost atât de fericită

Cred că pe tot parcursul sezonului am încercat să rămân mereu în moment. Roxana m-a ajutat să mă dezvolt pas cu pas. Am cumpărat și un program de psihologie sportivă pentru a-l avea în 'valiza' mea. Observ că totul devine din ce în ce mai bun, inclusiv modul în care abordez competițiile. Desigur, obiectivul era ca totul să se îmbine perfect la această competiție.

A fost puțin mai dificil, dar acum aveam aceste instrumente. Știu că sunt aici și acum, și acestea sunt lucrurile pe care mă concentrez. Și a funcționat. Lucrăm, de exemplu, cu tehnici de respirație pentru a ne întoarce mereu în prezent.

Un alt instrument este consecvența în antrenament, la care am lucrat din greu pe tot parcursul sezonului. Am învățat să mă bazez pe asta... și asta a fost, de asemenea, un proces. La începutul sezonului, mergeam mereu la competiții și eram blocată în trecut. Mă gândeam la competițiile proaste și asta mă făcea nervoasă. Astăzi am fost cu adevărat prezentă aici și acum, și a funcționat, și încă sunt fără cuvinte.

(n.r. despre viitor) Nu știu încă, poate încă un an, maximum doi. Chiar nu știu, trebuie să văd cum mă simt. Vreau să mă simt împlinită. Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat. Și la un moment dat trebuie să înfrunți realitatea. Vrei să-ți întemeiezi o familie, vrei o casă, vrei anumite lucruri în viață și nu mai ești tânăr”, a spus Julia Sauter pentru Golden Skate.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Scandal în inima lui ”vrem o țară ca afară”
Scandal în inima lui ”vrem o țară ca afară”
ULTIMELE STIRI
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Criză majoră pentru Chivu la Inter! Antrenorul român apelează la doi puști necunoscuți pentru meciul de azi
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Zi de foc în Franța: Liderul Lens dă piept cu Monaco, în timp ce PSG vânează prima poziție
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
Lecce - Inter, ora 19:00, LIVE TEXT. Chivu poate face un nou pas spre ”Scudetto”
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
West Ham - Bournemouth, 19:30, LIVE pe VOYO! Gazdele, disperate să scape de retrogradare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

Valeriu Iftime, dărâmat: "În prostia mea credeam că putem să luăm titlul. Miron, un căpitan de vas după două sticle de whisky"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Jucătorul abia vândut de FCSB i-a uimit: "Cât de rapid poate să fie!"

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Dinamo, arbitru pentru intrarea lui FCSB în play-off! Calculele pentru top 6 după meciurile de vineri

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Panduru vede o convocare surpriză la națională: "Nu m-ar mira să fie chemat"

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”

Wesley Lopes face o plecăciune: „Este cel mai bun antrenor din România!”



Recomandarile redactiei
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Cu cine se antrenează Florin Niță la 38 de ani! Fostul portar a plecat în cantonament cu o echipă surpriză
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Declan Rice, declarație în forță: ”Avem nevoie de asta mai mult ca niciodată”
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Cum i-a uimit Mircea Lucescu pe turci după decizia luată pentru barajul pentru Mondial
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Echipa care pregătește o ofertă pentru transferul lui Philippe Coutinho
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Plecare șoc de la Rapid! Înaintea derby-ului cu Dinamo, a anunțat că merge în Ligue 1
Alte subiecte de interes
Eduard Novak iese la atac după rezultatul Juliei Sauter la Jocurile Olimpice: „Trăiesc cea mai mare umilință!”
Eduard Novak iese la atac după rezultatul Juliei Sauter la Jocurile Olimpice: „Trăiesc cea mai mare umilință!”
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Performanță unică în patinajul românesc
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Performanță unică în patinajul românesc
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Un fost vicepreședinte moldovean, mesaj către Ion Țiriac: "Poate premiază și medaliații din R. Moldova. Nu suntem o țară?"
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă”
Statuia unei campioane olimpice de la Paris, dărâmată! ”Odioasă” 
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!
Jutta Leerdam se umple de bani după Jocurile Olimpice!
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!