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Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

Bianca Mei-Roșu, campioană europeană la tenis de masă! Sportiva are doar 16 ani

România a încheiat Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori de la Gondomar (Portugalia) cu trei medalii, toate de argint, potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă.

Medaliile au fost obţinute în probele pe echipe la Under-19, feminin şi masculin, şi la dublu mixt U19 (Robert Istrate şi Bianca Mei-Roşu).

Bilanţul este net inferior faţă de Europenele de juniori din 2025, de la Ostrava (Cehia), unde România a câştigat două medalii de aur, două de argint şi patru de bronz.

Eșecuri pe linie însă în sferturile de finală de sâmbătă

La Gondomar, românii s-au oprit lângă medalii, după ce au pierdut sâmbătă de şase ori în sferturile de finală.

La dublu masculin U19, Robert Istrate şi Robert Podar au cedat în sferturi în faţa francezilor Nathan Doussinet/Nathan Pilard, cu 2-3 (12-10, 11-7, 8-11, 7-11, 9-11).

La dublu feminin U19, Bianca Mei-Roşu şi Maria Berzosa (Spania) au pierdut în sferturi în faţa perechii franceze Jade Huynh/Alexia Nodin, cu 2-3 (11-2, 7-11, 12-10, 8-11, 8-11).

David Toro şi spaniolul Roger Quesada au fost învinşi de germanii Tien Phong/Lukas Wang cu 3-1 (11-9, 11-6, 9-11, 12-10), în sferturi la dublu masculin U15.

În proba feminină de dublu la U15, Kariss Şerban şi maghiara Zsofia Fegyver s-au înclinat în faţa polonezelor Lucja Kobosz/Aleksandra Nawrocka cu 1-3 (14-12, 5-11, 7-11, 7-11).

La simplu feminin U19, Bianca Mei-Roşu a pierdut sfertul de finală cu rusoaica Aleksandra Bokova, cu 3-4 (9-11, 5-11, 11-4, 8-11, 11-8, 11-7, 10-12).

Şi la simplu masculin U19, Robert Istrate s-a înclinat în faţa unui rus, Aleksei Samohin, cu 1-4 (11-7, 6-11, 10-12, 12-14, 3-11). Agerpres