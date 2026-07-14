Ambele echipe Under-19 ale României s-au calificat în finale, luni, la Campionatele Europene de tenis de masă pentru juniori de la Gondomar (Portugalia), potrivit site-ului Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM).

România - Franța, finalele la Under 19 băieți și fete - parcursul tricolor până în ultimul act

Echipa masculină U19 a României a învins Austria cu 3-1, în sferturile de finală, două puncte fiind aduse de Robert Istrate, după 3-0 (11-9, 11-4, 13-11) cu Petr Hodina şi 3-1 (11-3, 9-11, 11-6, 11-8) cu Julian Rzihauschek 3-1 (11-3, 9-11, 11-6, 11-8).

Andrei Ţîbîrnă l-a învins pe Tobias Hold cu 3-0 (11-9, 11-9, 11-8), în timp ce Robert Podar a pierdut meciul cu Julian Rzihauschek, scor 0-3 (7-11, 14-16, 6-11).

În semifinale, România a dispus de Spania cu 3-0, după ce Robert Istrate l-a învins pe Francesc Carrera cu 3-2 (7-11, 9-11, 11-8, 11-8, 11-4), Robert Podar a trecut de Luca Khidasheli cu 3-2 (4-11, 11-9, 11-9, 7-11, 11-6), iar Andrei Ţîbîrnă s-a impus în faţa lui Dario Salcedo cu 3-1 (6-11, 11-8, 12-10, 11-9).

Marţi seara, de la ora 19:30, România va înfrunta Franţa în meciul pentru medaliile de aur.

La U19 feminin, România a dispus de Polonia cu 3-2. Punctele tricolorelor au fost obţinute de Bianca Mei-Roşu (vezi galeria foto de mai sus), 3-0 (11-4, 11-3, 11-8) cu Karolina Holda şi 3-0 (11-4, 11-8, 11-6) cu Katarzyna Rajkowskam, şi de Alesia Sferlea, 3-2 (11-8, 4-11, 6-11, 11-6, 11-6) cu Karolina Holda. Sferlea a pierdut duelul cu Katarzyna Rajkowska, scor 2-3 (7-11, 11-6, 14-12, 7-11, 7-11), iar Patricia Stoica a cedat în faţa Nataliei Bogdanowicz cu 1-3 (11-9, 1-11, 3-11, 6-11).

În semifinale, România s-a impus cu 3-1 în faţa Portugaliei, prin victoriile reuşite de Bianca Mei-Roşu, 3-1 (4-11, 11-7, 11-6, 11-8) cu Mariana Santa Comba şi 3-0 (11-8, 12-10, 11-7) cu Julia Leal, şi de Alesia Sferlea, 3-1 (9-11, 11-9, 11-9, 11-7) cu Julia Leal. Andreea Băiaşu a cedat în duelul cu Beatriz Pinto, scor 1-3 (11-5, 6-11, 5-11, 8-11).

România va juca marţi, de la 19:30, finala cu Franţa.

Naționala Under 15 băieți, eliminată în sferturi

La Under-15 masculin, România a fost învinsă în sferturile de finală de Polonia cu 3-0. David Toro a pierdut meciul cu Jakub Turecki cu 1-3 (12-10, 6-11, 9-11, 7-11), Tudor Săftoiu s-a înclinat în faţa lui Hubert Kwiecinski cu 0-3 (2-11, 7-11, 2-11), iar perechea Mihai Iordan/Tudor Săftoiu a cedat cu 0-3 (4-11, 2-11, 10-12) în duelul cu Jakub Turecki/Hubert Kwiecinski.

Tricolorii au câştigat totuşi meciul pentru locurile 5-8 cu Cehia, scor 3-1. Mihai Iordan a dispus de Vojtech Lastovka cu 3-1 (11-4, 11-4, 7-11, 11-6), Tudor Săftoiu l-a învins pe Richard Feber Jr cu 3-0 (11-7, 11-6, 11-8), dar şi pe Vojtech Lastovka cu 3-0 (11-5, 11-9, 11-7). La dublu, Mihai Iordan şi Tudor Săftoiu au pierdut în faţa perechii Ondrej Moravek/Oliver Olejnik cu 1-3 (11-13, 13-11, 4-11, 3-11).

Naționala Under 15 fete a pierdut și ea în sferturile de finală

La Under-15 feminin, România a fost învinsă de Franţa cu 3-0 în sferturile de finală. Kariss Şerban a pierdut meciul cu Albane Rochut cu 1-3 (8-11, 8-11, 14-12, 1-11), Bianca Toma a cedat în confruntarea cu Eva Lam cu 0-3 (7-11, 8-11, 6-11), iar la dublu Kariss Şerban şi Bianca Toma au pierdut duelul cu Albane Rochut/Eva Lam cu 0-3 (6-11, 3-11, 5-11).

Echipa României a pierdut apoi şi meciul pentru poziţiile 5-8, 2-3 cu Cehia. Bianca Toma a învins-o pe Adela Bartova cu 3-0 (11-8, 11-7, 11-5), iar Maya Madar a dispus de Adela Bartova cu 3-2 (11-8, 11-4, 9-11, 11-13, 11-9). Maya Madar a pierdut apoi partida cu Laura Marsickova cu 2-3 (11-55, 11-7, 9-11, 5-11, 7-11), Bianca Toma a cedat şi ea în faţa Laurei Marsickova, scor 1-3 (9-11, 11-3, 6-11, 9-11), un alt eşec fiind consemnat la dublu, unde perechea Maya Madar/Nadalia Ionaşcu s-a înclinat în faţa cuplului Adela Brhelova/Laura Marsickova cu 2-3 (11-7, 7-11 1-11, 4-11).

La Europenele de juniori din 2025, de la Ostrava (Cehia), România a obţinut două medalii de aur, două de argint şi patru de bronz.