Autoritatile ar putea sa transforme salile de sport in spitale improvizate

In cazul in care numarul imbolnavirilor cu Covid-19 va creste alarmant, autoritatile iau in considerare ca salile polivalente sa fie transformate in spitale de campanie.

La nivel mondial a fost declarata pandemia, dupa ce Covid-19 a infectat aproape 250.000 de persoane si a provocat peste 10.000 de decese, in timp ce in tara noastra au fost inregistrate, pana acum, aproape 300 de cazuri, fara niciun deces si cu 25 de persoane recuperate. In Romania sunt pregatite in jur de 2.500 de paturi pentru eventualii bolnavi de coronavirus, iar dintre acestea 95 sunt la terapie intensiva, fiind stiut faptul ca boala poate da dificultati respiratorii severe. Pentru scenariului extrem in care numarul imbolnavirilor va creste la peste 5.000, Guvernul a dispus construirea unui spital militar mobil in curtea Institutului de Geriatrie „Ana Aslan”din Bucuresti si ia in calcul rechizitionarea clinicilor si spitalelor private.

Ultima linie defensiva ar putea sa fie planurile pentru amenajarea unor structuri mari ca spatii temporare de triere sau tratare a pacientilor. Cele mai convenabile din punct de vedere al spatiului ar fi salile polivalente de sport, cum sunt Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, Sala Polivalenta ''Ioan Kunst Ghermanescu'' si Sala Polivalenta Dinamo din Bucuresti, dar si salile sportive din Craiova, Constanta, Rm. Valcea, Ploiesti, Sibiu, Baia Mare, Sibiu, Sf. Gheorghe, Brasov, Tg. Mures, Iasi sau din alte orase unde ar putea sa se inregistreze o avalansa de cazuri. In caz extrem, ele ar putea sa fie dezinfectate si dotate cu paturi, iar faptul ca au un spatiu corespunzator, beneficiaza de utilitati (apa, canalizare, curent, gaze etc.), parcari, spatii inchise (birouri, vestiare, cantine) si sisteme de ventilatie, ar reprezenta atuul pentru folosirea lor.