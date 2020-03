Buffon PENTRU TOTDEAUNA! Aflat in carantina din cauza coronavirusului, super portarul lui Juve a facut un anunt-surpriza in privinta retragerii

Gianluigi Buffon vrea sa joace in continuare si nu are de gand sa se retraga prea curand.

Portarul in varsta de 42 de ani a fost rezerva lui Wojciech Szczesny la Juventus in acest sezon. "Nu vreau sa ma opresc acum pentru ca ma simt in continuare bine", a declarat Boffon pentru site-ul oficial al lui Juventus.

Italianul se afla in autoizolare pentru a preveni raspadirea noului coronavirus. Italia a devenit cea mai afectata tara din lume in urma pandemiei de COVID-19, bilantul deceselor depasindu-l pe cel din China. Autoritatile italiene au anuntat 427 de noi decese doar in ultimele 24 de ore.

"Pentru cei care locuiesc intr-un apartament in oras este dificil", a spus Buffon. "Trebuie sa ii respectam pe ceilalti si sa urmam indicatiile oferite de autoritati. Aceasta experienta ne va apropia si mai mult. M-am obisnuit dupa primele doua zile de stat in casa. Ma simt bine acum. Imi place sa gatesc. Fac reteta mea speciala de paste cu sos de rosii si ton pe care o perfectionez de 25 de ani", a mai comentat italianul.