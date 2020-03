PANICA la Lakers! Doi jucatori au fost testati pozitiv la coronavirus, iar LeBron James e in alerta! Ce a postat superstarul in cursul noptii

Noi cazuri de Covid-19 in NBA.

Toate meciurile din NBA au fost suspendate, iar americanii anunta 3 noi cazuri de imbolnavire. Este vorba de Marcus Smart de la Celtics si alti doi jucatori de la LA Lakers, a caror identitate nu a fost dezvaluita de catre club.

"Am aflat azi ca doi jucatori de la Lakers au fost testati pozitiv. Ambii sunt asimptomatici, in carantina si sub tratament. Toti ceilalti jucatori si oameni din staff sunt rugati sa stea in autoizolare si sa-si monitorizeze constant starea de sanatate", se arata in comunicatul emis de clubul din Los Angeles.

Fanii au speculat ca LeBron James ar putea fi unul dintre infectati, insa superstarul american a postat un video live pe o platforma de socializare in care medita, iar mai apoi cateva clipuri alaturi de sotia sa din sala de forta.

"Nici nu ma lasa sa ma duc la frizer. Arat ca Tom Hanks in <<Castaway>>", a glumit baschetablistul intr-unul dintre clipuri.

In total sunt 14 cazuri de Covid-19 printre jucatorii din NBA.