Bine ati venit la Becali ALL INCLUSIVE! :)) Patronul a facut planul de antrenament al jucatorilor in perioada Pandemiei de Coronavirus! Ce se intampla cu fotbalistii

Becali ii vrea pe jucatori la antrenamente, in ciuda restrictiilor de mobilitate recomandate de autoritati.

Astfel, fotbalistii de la FCSB vor reveni de luni la pregatiri. Conform Fanatik, dupa mesajul transmis de Becali, staff-ul tehnic a impartit lotul in doua. Primul grup va veni la pregatire dimineata, iar cel de-al doilea in partea a doua a zilei. Antrenamentele vor fi in principal fizice. Pauza a durat doar o saptamana la FCSB!

Jucatorii lui Vintila au continuat antrenamentele si dupa 12 martie, cand FRF a suspendat fotbalul in Romania. Duminica, pe 15, a fost prima zi libera. Astfel, ros-albastrii nu vor avea decat 8 zile de pauza. Restul echipelor sunt in vacanta pana pe 16 aprilie!

In ciuda perioadei prelungite de pauza, Becali le-a promis fotbalistilor ca nu le va micsora salariile.

"Jucatorii o sa vina sa se antreneze, nu am incredere ca se pregatesc daca stau acasa. Fac rupturi, cine stie! La mine vin si se pregatesc. Stau la distanta, terenul e mare. 5 metri unul de altul! Nici dus nu fac in baza, doar se antreneaza, atat", a spus Becali la Digisport.