Dezvaluiri INCREDIBILE! Un meci din Champions League a declansat NEBUNIA coronavirusului si a dus la zeci de decese intr-un oras intreg?! Anuntul momentului

In tot vestul Europei, portile fotbalului s-au inchis.

Masura a fost primita cu critici din partea suporterilor, dar s-a dovedit a fi excelenta in contextul raspandirii necontrolate a coronavirusului.



Un imunolog italian spune chiar ca meciul dintre Atalanta si Valencia, din optimile Champions League, ar putea sa fi fost declansatorul pandemiei in Bergamo!

Victoria cu 4-1 a Atalantei de pe 19 februarie a fost urmarita din tribunele San Siro din Milano de peste 40 000 de suporteri. Acestia au facut deplasarea de la Bergamo pentru meciul istoric al echipei lor!

De la inceputul crizei, 533 de oameni si-au pierdut viata in Bergamo din cauza COVID-19. 93 de decese au fost inregistrate doar in ultimele 24 de ore. Orasul e parte din Lombardia, regiunea Italiei cel mai rau lovita de pandemie.

"Probabil au fost mai multi declansatori pentru raspandirea virusului", a spus imunologul Francesco Le Foche pentru Corriere dello Sport. Medicul de la spitalul Umberto I din Roma crede ca Atalanta - Valencia a fost unul dintre evenimentele care n-ar fi trebuit sa se dispute cu spectatori.



"Meciul are sanse foarte mari sa fi fost unul dintre factorii de care vorbim in raspandirea virusului. A trecut o luna de la partida de fotbal de care vorbim, perioada este una pertinenta pentru a include si meciul printre declansatori. Adunarea a mii de oameni care stau la cativa centimetri unii de altii, oameni care se bucura, tipa, se imbratiseaza, sar... Toate aceste lucruri sunt favorabile raspandirii virale", a explicat doctorul.

"Imi imaginez ca multi si-au dorit sa nu rateze un meci atat de important, chiar daca au simtit ca au o usoara febra. Privind in urma, cred ca a fost o nebunie ca meciul sa se joace cu suporteri. In acel moment, insa, lucrurile nu erau atat de clare. Asa ceva ar fi insa de neconceput in acest moment", a comentat imunologul.

Valencia a anuntat ca o treime dintre jucatori si membrii staff-ului sunt pozitivi la coronavirus, conectand infectarea cu vizita facuta la Milano. Atalanta nu a inregistrat inca niciun caz.

Planul sefilor fotbalului din Italia este ca Serie A sa se reia pe 2 mai. Doctorul Francesco Le Foche are dubii majore ca termenul poate fi respectat.

