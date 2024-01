Promoția în care luptă Andrei Stoica este pe Pro Arena și VOYO

One FC este cea mai mare competiție de sporturi de luptâ din lume. Alături de meciurile de MMA și Kickboxing, One FC organizează și meciuri de grappling între campioni ai diferitelor discipline cum ar fi BJJ, Judo, Lupte libere sau Sambo.

În momentul de față promoția cu sediul central în Singapore are cel mai mare număr de campioni mondiali în diferite sporturi de luptă dintre toate promoțiile profesioniste.

Între aceștia se află și Andrei Stoica, unul dintre favoriții publicului pentru meciurile sale dramatice și ko-urile extrem de spectaculoase.

Siguranța sportivilor pe primul loc

Deși regulamentul de MMA permite o serie de lovituri interzise în regulamentul din vest, One FC este o promoție care monitorizează constant starea de sănătate a sportivilor și a introdus reguli legate de modul în care se face slăbirea, cea mai periculoasă parte a pregătirii sportivilor.

Niciun sportiv nu are voie să intre în competiție dacă depășește un anumit procent de greutate corporală eliminată la slăbire.

Tradiție marțială din Asia, tehnologie ultramodernă

Pornind de sutele de ani de competiții în artele marțiale, One FC aduce elemente din Muay Thai, Wushu sau Budo, cultura și spectacolul asiatic și le combină sporturile de luptă moderne, încercând să ofere un spectacol total în care sunt folosite tehnologii ultramoderne de producție.

Această soluție a fost un succes in anul 2022, când One FC a obținut locul 2 in clasamentul celor mai urmărite sporturi din lume, fiind depășit doar de NBA.

Pro Arena si VOYO vor prezenta în direct prima gală din acest an sâmbătă dimineața începând cu ora 3:00.