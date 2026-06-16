Sub Arne Slot, Liverpool s-a despărțit de Darwin Nunez. ”Cormoranii” l-au vândut la Al Hilal în primul eșalon al Arabiei Saudite pentru 53 de milioane de euro, la trei ani de la momentul în care a fost adus pe Anfield Road pentru 85 de milioane.

Surpriză uriașă! Darwin Nunez revine în Premier League!

Publicația britanică The Sun, care l-a citat pe jurnalistul sportiv Juan Pablo Romero, a scris că Nunez ar fi pregătit să se întoarcă la Liverpool liber de contract în această vară!

Englezii au explicat că înțelegerea este deja pregătită, dar transferul nu se va face decât în momentul în care se va încheia Campionatul Mondial din 2026.

Nunez e prezent la turneul din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada alături de naționala Uruguayului

”Potrivit jurnalistului sportiv Juan Pablo Romero, Darwin Nunez ar putea fi pregătit să se reîntoarcă la fosta sa echipă din postura de fotbalist liber de contract. Reporterul din Uruguay a susținut că o înțelegere pentru atacant este deja pregătită.

Confirmarea transferului nu va veni însă în timpul CM 2026, unde Nunez se află alături de naționala sa, pentru a-i permite să se concentreze pe deplin asupra turneului.

Timpul petrecut de Nunez în Orientul Mijlociu a luat o întorsătură proastă după doar câteva luni la club, în ​​urma sosirii legendarului atacant francez Karim Benzema”, a scris The Sun.

Rămâne de văzut dacă se va concretiza mutarea. Nunez a jucat 143 de meciuri la Liverpool, a înscris de 40 de ori și și-a trecut în cont 26 de pase decisive.