Constantin Popovici, senzațional! Imnul României s-a auzit pentru a doua oară în acest sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving

Constantin Popovici a obținut o victorie spectaculoasă la Mostar, în etapa a patra din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 și rămâne în lupta pentru Trofeul King Kahekili înaintea ultimei etape, în timp ce Cătălin Preda nu a concurat în Bosnia și Herțegovina din cauza unei accidentări.

În acest weekend, Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a ajuns în Bosnia și Herțegovina, etapa de la Mostar fiind una aniversară, marcând 10 ani de la includerea ei în calendarul celei mai spectaculoase competiții de sărituri de la mare înălțime din lume. Astfel, cei mai buni 24 de săritori de la mare înălțime din lume, la masculin și feminin, au sărit din nou de pe podul Stari Most în apele râului Neretva, aceasta fiind singura rundă din calendar unde se sare într-o apă curgătoare.

După ce etapa din Oman, programată inițial pentru luna octombrie, a fost anulată oficial din cauza situației din regiune, runda din Bosnia și Herțegovina devenea una și mai importantă pentru săritorii români în lupta pentru titlul din acest sezon. Din păcate, Cătălin Preda, care a debutat aici cu un podium în sezonul 2018 al Seriei Mondiale Red Bull Cliff Diving, a ieșit din această luptă încă de dinaintea primei sărituri, sportivul român ratând participarea la Mostar din cauza unei accidentări.

Pentru Constantin Popovici etapa de la Mostar este una specială. Nu doar că a obținut aici trei victorii, în 2019, 2022 și 2025, dar medalia de aur din 2019 a fost câștigată după o săritură notată cu cinci de 10, fiind al doilea săritor din istoria competiției care reușea o astfel de performanță.

După victoria obținută în etapa trecută din Danemarca, Constantin Popovici avea din nou nevoie de maximum de puncte pentru a rămâne în lupta pentru câștigarea Trofeului King Kahekili din acest sezon, iar după prima săritură sportivul român se afla pe locul 5 în clasamentul general. După următoarele două sărituri, Constantin Popovici a urcat pe poziția a patra, diferența față de sportivul de pe primul loc fiind mai mică de 10 puncte înaintea manșei finale.