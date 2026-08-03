Articol scris de Matei Barbu

După ce a trecut de ML Vitebsk în primul tur preliminar al UEFA Champions League (5-1 la general), Universitatea Craiova a pierdut dubla manșă cu Levski Sofia (2-3 la general) în turul al doilea preliminar și a retrogradat în turul al treilea preliminar din UEFA Europa League.

KuPS a avut un parcurs similar cu cel al Universității Craiova în cupele europene până acum: a trecut de primul tur preliminar (4-3 la general cu Vardar), dar a pierdut în turul al doilea (0-3 cu Sabah Baku), retrogradând astfel în preliminariile Europa League.

Prima manșă dintre KuPS și Universitatea Craiova va avea loc în Finlanda, la Kuopio, pe stadionul formației finlandeze, EXCLUSIV pe VOYO SPORT 1 joi, 6 august, de la ora 18:00.

Cine este KuPS

Kuopion Palloseura (KuPS) este un club de fotbal din Kuopio, Finlanda, care evoluează în Veikkausliiga (Liga Finlandei).

KuPS a fost fondat în anul 1923 de Ali Rautakorpi (președinte), Kalle Laakkonen (vicepreședinte) și Aarne Hirvonen (secretar).

De la înființare, clubul finlandez a câștigat de opt ori titlul de campioană a Finlandei, în anii 1956, 1958, 1966, 1974, 1976, 2019, 2024 și 2025. De asemenea, are în palmares cinci Cupe ale Finlandei, cucerite în anii 1968, 1989, 2021, 2022 și 2024.

KuPS a devenit primul club din Finlanda care a trecut de faza grupelor într-o competiție europeană, reușind această performanță în UEFA Conference League.

Culori, porecle și stadion

Echipamentul clubului este alcătuit din culorile galben și negru, iar suporterii îl numesc adesea „Keltamusta”.

De asemenea, jucătorii sunt supranumiți și „Canarii”, datorită tricourilor galbene.

Gruparea din Finlanda își joacă meciurile de pe teren propriu stadionul „Väre Areena”, care are o suprafață modernă de joc.

Clubul și fanii săi folosesc celebra replică de încurajare „BANZAI!” la meciuri.