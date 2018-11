Surpriza uriasa! "Putina lume stie care e numele meu din buletin" Cum il cheama de fapt pe Catalin Morosanu

Morosanu lupta la PROX si PROTV, pe 15 decembrie.

Faima lui Morosanu nu cunoaste limite. Luptatorul roman a reusit sa umple toate salile in galele in care a luptat in ultimii ani. Celebritatea sa a luat amploare dupa ce a reusit sa castige si show-ul TV intitulat "Sunt celebru, scoate-ma de aici".

Scenele cu Morosanu la galele din Italia, cand romanii veniti la gala au invadat ringul pentru a-l lua in brate au facut senzatie, Morosanu avand nevoie de protectie pentru a nu fi luat pe sus de fani.

Morosanu se pregateste deja de retragere cu mai multe gale in care isi ia adio de la fiecare regiune a tarii. Dupa ce si-a luat adio de la moldoveni la Piatra Neamt, Morosanu le spune adio oltenilor cu gala de pe 14 decembrie din Craiova, in care va lupta contra lui Undertaker Sinistra.

In urma cu ceva vreme, Morosanu le-a ratat fanilor sai de pe Facebook numele sau adevarat, cand si-a luat viza de SUA. Catalin Morosan este numele sau in acte, "Morosanu" fiind o porecla.

"Morosan sau Morosanu? Daca au scris Morosan si te cheama Morosanu sa stii ca este posibil sa ai probleme. Incearca sa remediezi problema", i-a scris un fan, iar "Moartea din Carpati" i-a raspuns: "Putina lumea stie ca in buletin numele meu este Morosan."