Pe Stadionul Municipal din Coimbra, Porto a avut dificultăţi la începutul meciului în a stăpâni atacurile lui Torreense, dar după 15 minute au preluat controlul jocului şi a marcat unicul gol al victoriei prin danezul Victor Froholdt în minutul 38.

FC Porto, campioana en-titre, a câştigat pentru a 25-a oară Supercupa Portugaliei, sâmbătă, după ce a învins Torrense, o echipă din a doua divizie care a făcut senzaţie câştigând ultima ediţie a Cupei Portugaliei, cu scorul de 1-0, transmite EFE.

''Dragonii'' au dominat repriza secundă, dar Torreense nu a renunţat niciodată în căutarea egalării, care le-a scăpat doar în ultimele momente, când argentinianul Alan Varela a intervenit exact la timp pentru a-l bloca pe atacantul advers, care a scăpat singur cu portarul Diogo Costa.

După ce a câştigat al 25-lea trofeu în Supercupa Portugaliei, Porto îşi îndreaptă acum atenţia către campionat, unde îşi va începe apărarea titlului duminica viitoare împotriva lui Alverca.

În schimb, Torrense se confruntă cu o campanie în care va concura în Europa League şi va încerca să obţină promovarea în Primeira Liga. Agerpres

David Bruno, ex-Astra Giurgiu, titular la Torreense și în Supercupă după succesul din Cupă

Torreense, echipă din liga a doua lusitană, a dat lovitura sezonului precedent în Portugalia, câștigând finala Cupei (Taça de Portugal), 2-1 după prelungiri cu favorita Sporting Lisabona, vicecampioana care va juca direct în ”faza ligii” din Champions League.

La Torreense ne-a atras atenția numele unuia dintre titulari, fost jucător în prima ligă din România la Astra Giurgiu între 2019 și 2021.

Fundașul dreapta portughez David Bruno, ajuns la 34 de ani, a jucat atunci toate cele 120 de minute ale finalei.

Acum, el a fost din nou titular la Torreense în Supercupă pe postul de fundaș dreapta, fiind schimbat pe final, în minutul 77.

Trei victorii consecutive cu FCSB și un autogol de generic în primul sezon, apoi patru pase decisive în al doilea sezon petrecut în România

Revenind la perioada petrecută în campionatul românesc, David Bruno s-a remarcat la Astra Giurgiu prin pasele de gol oferite colegilor (4 la număr în sezonul 2020-2021), dar și printr-un autogol de generic (în 3-1 cu Academica Clinceni din sezonul 2019-2020).

Fundașul dreapta portughez a fost integralist în cele trei victorii remarcabile ale Astrei cu FCSB din sezonul 2019-2020: 2-1 acasă și 3-1 în deplasare în sezonul regular, apoi 3-2 în play-off.

De altfel, Astra Giurgiu rămâne singura experiență în afara Portugaliei pentru jucătorul crescut de FC Porto.