VIDEO EXCLUSIV Bianca Andreescu, interviu în romănă: cu ce și-a ocupat timpul în România, în vizita făcută bunicii

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Alexandru Hațieganu
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Bianca Andreescu a dezvăluit surpriza pe care i-a făcut-o bunica sa.

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Bianca Andreescu (26 de ani, 174 WTA) a câștigat 26 din primele 39 de meciuri oficiale jucate în 2026, an în care și-a propus să acumuleze un volum ridicat de meciuri, chiar dacă nu toate partidele au fost jucate în circuitul de elită al tenisului feminin, WTA.

Cu două titluri ITF cucerite în 2026, Andreescu se declară mulțumită de modul în care a decurs prima jumătate a stagiunii.

Bianca Andreescu a insistat să vorbească în română, în interviul acordat PRO TV

„Nu vreau să vorbesc niciun pic de engleză. Mă simt foarte bine, sunt sănătoasă și sunt foarte fericită pentru că joc turneul de aici, din Toronto,” a spus, inițial, Bianca Andreescu.

„Pentru mine, sănătatea e numărul unu în priorități, iar acum sunt sănătoasă. Anul acesta a fost bun pentru mine, pentru că am jucat mult tenis. A fost primul an în care am jucat fără să am nicio problemă și sunt foarte mulțumită de acest lucru,” a punctat Bianca Andreescu, într-un interviu acordat exclusiv PRO TV și Sport.ro.

Încrezătoare în abilitățile sale de a vorbi română, Bianca Andreescu a adăugat că se bucură de șansa de a reveni în Openul Canadei, turneu pe care l-a câștigat, în urmă cu șapte ani.

Mulțumită de sănătatea păstrată în 2026, an în care a câștigat două titluri ITF

Turneul de mare șlem preferat al Biancăi Andreescu rămâne US Open, deoarece a fost competiția în care și-a îndeplinit visul, după finala cu Serena Williams, din 2019.

„Trebuie să zic US Open, e turneul de Grand Slam pe care l-am câștigat și în care mi-am îndeplinit cel mai mare vis,” a lămurit Bianca Andreescu numele Grand Slam-ului preferat.

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Bianca Andreescu gătește împreună cu bunica sa

Despre vizita făcută bunicii din Vaideeni, județul Vâlcea, Bianca Andreescu a dezvăluit că se bucură de mâncarea pe care o savurează în țară.

„Simt foarte multă iubire când vin în România. Bunica mereu mă așteaptă cu gogoși, facem sarmale când suntem împreună, fasole și papanași. Mereu mănânc foarte bine când vin în România,” a dezvăluit Bianca Andreescu.

„România are un loc mare în sufletul meu.”

Întrebată despre lucrul pe care l-ar duce din România în Canada, în cazul în care a fi posibil, Bianca Andreescu a replicat, spunând: „Eu aș aduce căldura oamenilor,” a precizat fosta campioană de la US Open.

Născută la Mississauga, în Ontario, Bianca Andreescu a vorbit și despre frigul pe care l-a îndurat uneori în Canada.

„Câteodată e foarte greu, am prins odată și minus 30 de grade. Nu prea îți mai simți mâinile, picioarele, trebuie să te îmbraci, să ai 3-4 straturi pe tine ca să ieși afară. E foarte greu. Dar mie îmi place la munte, acolo locuiește bunica și am foarte multe amintiri la munte,” a completat Bianca Andreescu, în interviul acordat PRO TV.

Bianca Andreescu o va întâlni pe Nikola Bartunkova din Cehia (41 WTA), în runda inaugurală a turneului WTA 1000 din Toronto.

Bianca Andreescu

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