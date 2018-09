A vorbit pentru prima data! Ce spune Romano Fenati despre gestul care a socat lumea moto. Pilotul a fost dat afara de la echipa si risca excluderea definitiva

Pilotul italian Romano Fenati a fost protagonistul unui moment care a socat lumea moto. El i-a pus in pericol viata competitorului Stefano Manzi.

Romano Fenati a fost descalificat din cursa de la San Marino si dat afara de la echipa Marinelli Snipers dupa un moment incredibil. In timpul cursei, la peste 200 km/h, el a tras de frana fata a competitorului Stefano Manzi, cauzand dezechilibrarea acestuia. Doar norocul a facut ca Manzi sa nu cada.

Astazi, Fenati a vorbit pentru prima data despre incident.

Pilotul, care risca excluderea din motorsport, a tinut sa ceara scuze tuturor oamenilor din sport.

"Vreau sa cer scuze intregii lumi a sportului. In aceasta dimineata, cu mintea limpede, imi doream ca toata aceasta situatie sa fie doar un vis urat. Am privit in urma la acele momente si imi dau seama ca am facut un gest mizerabil. Eu nu sunt genul acesta de om. Un barbat adevarat ar fi continuat cursa si nu ar fi raspuns la nicio provocare. Criticile pe care le-am primit sunt corecte si inteleg indignarea aparuta in ceea ce priveste comportamentul meu", a scris el intr-un comunicat.

Romano Fenati a mai spus ca nu a avut intentia de a-i face rau adversarului sau, ci doar a vrut sa il faca pe acesta sa inteleaga ca el a procedat periculos cu cateva minute inainte, cand l-a sicanat.

In 2013, pe cand participa la Moto3, Fenati l-a lovit cu piciorul in timpul cursei pe Niklas Ajo.