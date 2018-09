ROMANIA - BOSNIA, MARTI 19.00, PRO X | Declaratie SOC a lui Ivan dupa marea victorie cu Portugalia: "Am luat rosu ca asa a vrut arbitrul! Spera sa luam gol!"

Romania joaca urmatoarea partida din preliminariile Euro 2019 marti de la ora 19.00 impotriva Bosniei, in direct la Pro X.

Ajuns in aceasta vara la Rapid Viena, echipa cu care a eliminat-o pe FCSB in play-off-ul Europa League, Andrei Ivan a lasat o impresie buna in Austria si a confirmat apoi si la echipa nationala de tineret - el a reusit sa inscrie golul de 2-0 in minutul 59 al partidei cu Portugalia.

Cu un minut inainte de incheierea timpului regulamentar, Ivan a fost eliminat de pe teren pentru 2 cartonase galbene. Portugalia a primit apoi penalty in minutul 90+7 insa portarul Andrei Radu a facut minuni!

"A fost un meci foarte greu, a fost dramatic pentru noi. Important e ca am castigat si avem o sansa mare de a ne califica la Euro 2019. În ultimele 10 min am... Nu ma lasau sa ma uit la meci, mi-au spus ca nu am voie sa stau pe tunel. Nu aveam stare, eram foarte nervos. Am luat rosu ca asa a vrut arbitrul, sa spun asa... L-am luat foarte usor si am fost foarte nervos.



Eu cred ca arbitrul a vrut sa luam gol, sa ne bata Portugalia, dar ne-am aparat foarte bine si am castigat. Era vina mea daca nu castigam ca am luat rosu dintr-o prostie.



Chiar am vrut sa raman cu Bosnia, dar cei din Austria, de la Rapid Viena nu m-au lasat. Au nevoie de mine, pe 16 avem un derby si speram sa-l castigam. Am castigat cu Portugalia si toti eram bucurosi. Sper sa fie concentrati si sa castigam si sa ne calificam.



Ambele nationale avem meciuri grele. Speram sa le castigam pe ambele. Pentru mine nu conteaza chiar daca ma duc la under 21 sau la echipa mare. E important ca joc pentru Romania si sunt fericit" a spus Andrei Ivan pentru Telekom Sport.