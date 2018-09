Aguero, Higuain sau Bale NU au avut loc! Lista completa a jucatorilor care se lupta sa intre in ECHIPA ANULUI! Recordul incredibil al lui Cristiano Ronaldo

Au fost anuntati cei 55 de jucatori de pe lista finala pentru 11-le anului FIFA FIFPro.

Pentru prima data dupa 12 ani, Zlatan Ibrahimovic nu se afla pe lista finala a celor care se lupta sa intre in echipa anului 2018! 10 portar, 20 de fundasi, si cate 15 mijlocasi si atacanti au fost anuntati.

Daca Ibrahimovic nu se in primii 15 atacanti, Cristiano Ronaldo se afla in top 15 pentru al 14-lea an consecutiv! Acolo mai apar in premiera Sadio Mane si Mo Salah de la FC Liverpool, insa nu si Kun Aguero, Gareth Bale sau Gonzalo Higuain.

Iata lista completa:

Portari: Gianluigi Buffon (Juventus/Paris Saint-Germain), Thibaut Courtois (Chelsea/Real Madrid), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Marc-Ander ter Stegen (Barcelona)

Fundasi: Jordi Alba (Barcelona), Dani Alves (Paris Saint-Germain), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Virgil van Dijk (Southampton/Liverpool), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Dejan Lovren (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Barcelona/Everton), Benjamin Pavard (Stuttgart), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Kieran Trippier (Tottenham), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphael Varane (Real Madrid), Smie Vrsaljko (Atletico Madrid/Inter), Kyle Walker (Manchester City).

Mijlocasi: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Barcelona), Kevin De Bruyne (Manchester City), Andres Iniesta (Barcelona/Vissel Kobe), Isco (Real Madrid), N'Golo Kante (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Manchester United), Luka Modric (Real Madrid), Paul Pogba (Manchester United), Ivan Rakitic (Barcelona), David Silva (Manchester City), Arturo Vidal (Bayern Munich/Barcelona).

Atacanti: Karim Benzema (Real Madrid), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Romelu Lukaku (Manchester United), Mario Mandzukic (Juventus), Sadio Mane (liverpool), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Juventus), Mohamed Salah (Liverpool), Luis Suarez (Barcelona).