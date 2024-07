Franco Morbidelli (29 de ani) este născut la Roma și a concurat în European Superstock 600 Championship (campion în 2013) și Moto2 World Championship (campion în 2017), înainte să ajungă în MotoGP. El a alergat pentru echipele Petronas Yamaha SRT (2019-2021), Monster Energy Yamaha MotoGP (2021-2023) și Prima Pramac Racing (2024). Cea mai bună clasare a fost în 2020, când a terminat sezonul pe locul secund, după campionul mondial Joan Mir, dar înaintea conaționalilor săi Andrea Dovizioso, Valentino Rossi și Francesco Bagnaia.

Bun prieten încă din copilărie cu cel supranumit "The Doctor", Franky se pregătește la clubul VR46 Racing Academy deținut de acesta în Tavullia. Morbidelli este un mare fan al fotbalului, mama sa fiind originară din Brazilia, iar tatăl fiind italian. Recent, sportivul a vizitat Bucureștiul și a stat de vorbă cu fanii săi într-o benzinărie, după ce a devenit ambasador al OMV MaxxMotion.

Ce știai despre România, înainte să ne vizitezi?

Foarte puțin despre România, deși mai multe persoane mi-au spus că Bucureștiul este un oraș foarte frumos. Am văzut deocamdată din mersul mașini, am văzut clădiri și fântâni spectaculoase. Este un stil arhitectural care îmi place. Știu că românii sunt foarte prietenoși, pentru că eu cunosc mulți din Italia, locuiesc mulți în orașul unde am domiciliul.

Care este obiectivul tău pentru sezonul actual?

Este să urc pe podium cât mai repede posibil. Apoi să încerc să obțin câteva victorii. În prima parte a sezonului am vrut să mă obișnuiesc cu motocicleta, ceea ce cred că am reușit. Am reușit să stăm foarte aproape de cei din topul clasamentului. În partea a doua vrem să obținem clasări pe podium și victorii. Sunt cu gândul și la faptul că din 2027 vom avea și motoare de 850 cc, că poate vor fi motoare mai lente, nimănui nu îi plac motocicletele lente. Poate că tehnologia a evoluat și vom avea performanțe apropiate de cele ale motoarelor de 1.000 cc.

Ce sfaturi le dai tinerilor români care vor să ajungă în MotoGP?

Cursele de motociclete de nivel înalt sunt ceva destul de nou în țările din Estul Europei. Cred că este un dezavantaj, dar și o oportunitate pentru cei care vor să performeze, pentru că este foarte multă informație liberă acum. Tinerii de aici au șansa nu doar să concureze și să performeze pentru ei, dar și pentru țara lor. E o oportunitate imensă ca cei care ajung în MotoGP să devină modele pentru alți sportivi.

Ce îi trece prin minte lui Franco Morbidelli după ce se dă startul în cursă?

Nu prea multe lucruri, cel puțin până după primele viraje. Atunci trebuie să fii pregătit să reacționezi la ce e în jurul tău. Startul este poate cel mai încins moment al cursei, fiecare e foarte aproape de ceea ce se află în interiorul său. Reflexele iau conducerea pentru 15 secunde, până depășești primele 3-4 viraje. Dacă vrei să cunoști foarte bine un oponent, trebuie să studiezi ce face la start.

Cât de bun prieten ești cu Valentino Rossi?

Foarte bun. Vale este un tip grozav. Ca sportiv știți că este poate cel mai bun rider din istorie. Lucrurile pe care le-a reușit, palmaresul excepțional și stilul pe care îl are îl propune ca cel mai bun din istorie. Ca persoană și ca prieten este grozav, este apropiat de mine și mă ajută mereu când am nevoie. Am învățat mult de la el și încă mai acumulez din experiența sa imensă.

Am avut mare noroc să-l întâlnesc în copilărie și să petrec atât de mult timp cu el. Nu știu dacă sunt ca un frate mai mic pentru el, dar sigur sunt ca un nepot al lui. Am fost norocos că mi-am întâlnit idolul. Îl știu de mic și am început să mă antrenez cu el din copilărie, am avut șansa să mă ia sub aripa sa. Am învățat multe lucruri de la el despre sport și viață. Să fiu ghidat de el a fost o binecuvântare. Unul dintre cele mai folositoare lucruri învățate de la el este să mă bucur de ceea ce fac, să dau maximum în timp ce mă distrez.

Cum arată o zi alături de el la clubul din Tavullia?

Mergem la antrenament la ora 14:30, ne schimbăm toți în același vestiar, vorbim despre motociclete și e o atmosferă relaxată. Până când ieșim pe pistă, cam pe la 15:30, când intrăm în starea de cursă. Ne antrenăm câteva ore, încercăm să ne întrecem timpul, iar la final avem o "americana", o cursă propriu-zisă pe două circuite ovale. Acolo sunt și căzături, lovituri, tot ce trebuie. După cursă stăm și analizăm ce am făcut în acea zi. Ne certăm de multe ori în vestiar. Vale se uită la noi și se distrează.

Motociclismul a fost prima ta dragoste din lumea sportului?

Am jucat și puțin fotbal, dar nu a fost ceva la fel de serios ca motociclismul. Mi-am dat devreme seama că asta îmi place să fac. Sigur că îmi place fotbalul, cu o mamă din Brazilia și un tată din Italia. Echipele mele preferate nu s-au descurcat prea bine la Euro 2024 și la Copa America 2024. Din fericire, am norocul să mă refugiez în istorie, când se întâmplă așa ceva.

Bucureștiul este recunoscut pentru traficul haotic. Cred că ai face față pe motocicletă pe străzile lui?

Am văzut traficul în drumul de la aeroport, cred că aș putea să mă descurc. Sunt obișnuit cu Roma, un alt oraș unde se circulă la fel, unde e un trafic furios. Există multe asemănări, așa că nu aș fi luat complet prin surprindere. Cred că m-ar ajuta și starturile din MotoGP la semafor, cred că reprezintă un atuu în asemenea orașe (râde).

Trebuie să recunosc că nu am permis de motocicletă, dar am voie să merg în Italia cele de 125 cc. Sunt foarte periculoase și e mai bine pentru mine să nu alerg pe șosele. Cred că pentru mine e mai sigur să conduc o mașină, pentru că am această dragoste pentru viteză și nu pot întotdeauna despărți strada de circuit. În traficul din Roma și din București, dacă nu te bagi tu într-un spațiu liber, altcineva o va face. E exact ca la curse. Îmi place să merg un pic mai repede și cu mașinile, dar e mult mai sigur pe stradă.

Foto - Gabriel Chirea