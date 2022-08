de Vali ANDRONESCU

În exclusivitate pentru SPORT.ro, buzoianul Vlad Chivu și-a spus povestea de viață și a relatat cât de repede a reușit să treacă peste un accident aproape catastrofal, în care a fost la un pas de un eveniment tragic.

Povestea campionului național la motociclism

Salut, Vlad! De când te dai pe motor?

Salut! În august anul ăsta fac doi ani de când am început să mă dau pe circuit, iar permisul de stradă, în octombrie fac 3 ani.

Cum a început toată nebunia?

Am obținut permisul A1 și mi-am luat o Yamaha. Am parcurs vreo 22.000 km după care s-a spart motorul pe stradă. Am zis că o vând și cu următoarea motocicletă o să particip la prima competiție oficială pe circuit în 2020. Pe stradă nu-mi pot satisface plăcerea să merg cu viteză. Nu mersesem deloc până atunci. Mi-am pus în minte chestia asta că vreau pe circuit.

Ai vorbit cu vreo echipă?

Da! Am avut primul contact cu echipa mea de curse ACSRU Racing, pe circuitul de la Adâncata Motorpark România. M-au pus efectiv pe o motocicletă, mi-au zis 'uite, aia e motocicleta, ăla e echipamentul, du-te pe circuit', după o discuție de doar 20 de minute în care le-am explicat cine sunt, de unde vin, ceva de genul: 'Salut! Sunt Vlad', 'Salut, uite, du-te, ia motocicleta aia, echipamentul e ăsta și arată-ne ce poți!'. Așa încredere nu am văzut niciodată.

„Am luat startul în primea mea competiție”

Cum a fost prima cursă?

Am reușit să mă calific în prima mea cursă oficială. A urmat o sesiune de antrenamente la Târgul Secuiesc și după am luat startul în prima mea etapă de Campionat Național de Motociclist Viteză pe circuit. Am avut prima legitimație de motociclist și am luat startul în prima mea competiție oficială. Am terminat pe cinci!

Și în următoarele curse? Ce locuri ai obținut?

Au urmat alte două etape ale Campionatului Național unde am obținut locul 4 și 6, iar la ultima etapă din 2020, la 300 cm cubi, am terminat pe locul trei. Primul podium național.

„Locul 1, locul 1, locul 1 și iar locul 1”

Când ai început să iei doar locul întâi?

În 2021, când am împlinit 18 ani! Am trecut la 600 cm cubi. În aprilie am avut prima etapă în Campionatul Național la Clasa Formula 600 și am luat locul 1. De atunci până în luna iulie a urmat doar locul 1, locul 1, locul 1 și iar locul 1 și am terminat campion național.

Ai participat și în curse pe plan extern?

Da. Tot în 2021 am participat și în prima mea cursă de Campionat Est European Balcanic de Motociclism Viteză, pe care am terminat-o pe locul cinci.

Care este top speed-ul tău?

313 km/h! O singură dată am atins. Viteză constantă cu care merg este 286 - 292 km la oră. Între vitezele acestea.

Ți-a fost vreodată frică pe motor?

Da... când am atins prima dată 300 km/h mi-a fost frică, dar, după aceea, m-am obșinuit. Am ajuns să frânez de la 300 km/h la 160 în 200 m.

Te-ai simțit vreodată dezamăgit de sportul pe care-l practici?

Gândește-te că în sportul ăsta nu se investește în țara asta, motociclismul nu e bine văzut, nici pe stradă și nici pe circuit. Suntem considerați donatori de organe. Eu vreau să schimb chestia asta în România și mă lupt. Din acest motiv merg și pe stradă și pe circuit.

„Eu sunt un sărac”

Ce alte ambiții mai ai?

Vreau să demonstrez că, dacă ești un sărac, poți să faci tot ce-ți propui. Uite, eu sunt un sărac, provin dintr-o familie modestă. Părinții mei m-au întrebat când le-am spus că vreau să fac treaba asta, 'băi, cât te costă pe tine o etapă?', 'păi, uite, 1500 euro', 'noi putem să te susținem doar moral'.

Am ajuns să fac unele sacrificii, să-mi sacrific timpul de distracții, de ieși afară și mă duceam pe la toate firmele la ușă și căutam sponsorizări. Am primit refuzuri, dar și confirmări. Dacă o firmă m-a sponsorizat, eu le-am spus să mă ajute să devin campion și asta s-a și întâmplat,

Felicitări! Dar... a urmat un accident... Cum ai reușit să treci peste?

Ieșeam vicecampion est european, dacă nu se întâmpla evenimentul din iulie 2021. M-a încurcat mult și mi-a pus bețe în roate către drumul meu de campion. A trebuit să trec peste faptul că un om a fost aproape să-mi ia viața, că am avut o hemoragie internă craniană și am rămas cu niște hematoane pe creier, îmi apasă pe crbl și îmi afectează echilibrul, dicția, discernământul în unele situații.

Am fost împiedicat de chestiile astea în continuarea studiilor, în viața cotidiană și profesională.

„Mâna mea se ținea doar în fiare”

Ai mai participat în curse după evenimentul neplăcut?

Am trecut peste! La o lună și două săptămâni de la accident, am luat startul în prima mea etapă de campionat și, gândește-te, mâna mea dreaptă se ținea doar în fiare. Nu eram deloc refăcut. Țin minte, am ratat o frânare. Eram pe locul 4, la bătaie pentru locul 3 est european și am ratat o frânare la 260 km pe oră și am ieșit de pe iarbă, ajunsesem pe locul 12. Dar, am revenit în forță și am recuperat până la locul 6 est eurpean! La națională am luat locul unu după accident.

Cum îți vezi tot parcursul?

Eu sunt cel mai tânăr și cel mai sărac pilot care a reușit să facă ceva. Am ajuns de la un BMX de 500 de lei să fiu campion național la motociclism-viteză. Nu m-a ajutat nimeni, singur am făcut chestia asta.

Un mesaj de încheiere pentru pasionații de motociclism?

Să nu renunțe niciodată, să lupte pentru ceea ce își doresc și să nu se desconsidere, să se vizualizeze făcând ceea ce își doresc și o să se împlinească, asta dacă muncesc și se dedică.