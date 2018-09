SERBIA - ROMANIA, LIVE PROTV 21:45 | Nationala, luata in primire de fanii sarbi in Belgrad: "Castigam cu 2-0!" VIDEO

13:34

Nationala s-a plimbat prin Belgrad!



Nationala Romaniei intalneste Serbia in a doua partida din Nations League. Pe elevii lui Contra ii asteapta un infern la Belgrad, pe stadionul lui Partizan, acolo unde sunt asteptati 14.000 de oameni la ora partidei.



Nationala a iesit la plimbare prin Belgrad azi la pranz, iar jucatorii au fost recunoscuti de cativa fani care nici nu concep ca Serbia sa piarda. "Castigam cu 2-0", a transmis unul dintre suporteri. Altul stia cateva cuvinte in limba romana.



Serbia - Romania e azi, de la 21:45, in direct la PROTV! Toate fazele partidei sunt pe www.sport.ro.