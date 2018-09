"Care e cea mai tare poveste a ta cu Zlatan?!" Robinho a povestit cum facea Ibra transferurile la marele Milan: "Sa nu uiti ca esti aici datorita mie"

Fostul international brazilian Robinho a vorbit intr-un interviu acordat publicatiei engleze FourFourTwo.

Robinho, fost international brazilian si atacant al lui Real Madrid si Manchester City, a vorbit pe larg intr-un interviu acordat FourFourTwo despre experientele traite de-a lungul carierei. El a fost provocat sa spuna care e cea mai tare amintire pe care o are cu Zlatan Ibrahimovic.

Robinho a povestit ca Ibrahimovic a fost cel care a stat, de fapt, in spatele mutarii sale la AC Milan. Ibra a insistat pe langa presedintele de atunci al Milanului, Adriano Galliani, pentru transfer.

"Zlatan avea parte de un respect deosebit din partea conducerii si intotdeauna parerile sale erau luate in considerare. Galliani mi-a povestit ca Zlatan a fost cel care a insistat pentru aducerea mea. Dupa transfer, presedintele mi-a spus ca Zlatan ii spusese despre mine ca sunt un fenomen si ca impreuna vom marca multe goluri.

In vestiar, Ibra glumea mereu si-mi spunea ca sunt acolo datorita lui", a povestit Robinho.

Brazilianul a mai spus ca isi aminteste cu mare placere de perioada Milan. Alaturi de Ibrahimovic si Ronaldinho, el a castigat un titlu in Italia.

"Aveam o echipa frumoasa, a fost o perioada placuta a carierei. Il aveam pe Ronaldinho, chiar daca nu a jucat foarte mult atunci. Erau, de asemenea, Pippo Inzaghi si Pirlo. Ce echipa fantastica aveam! Imi lipsesc acele zile! Am reusit sa ne omogenizam foarte rapid. Am avut parte de ani fantastici acolo, am castigat si titlul, am fost fericit", a mai spus Robinho.