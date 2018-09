Moment uluitor la Moto2, petrecut la peste 200 km/h! Un pilot i-a tras frana rivalului! Ce s-a intamplat in momentul urmator

Pilotul Moto2 Romano Fenati a fost descalificat in cursa de la San Marino dupa ce a pus in pericol viata unui competitor.

Romano Fenati si Stefano Manzi au fost protagonisti intr-un moment de-a dreptul incredibil in cursa de Moto2 de la San Marino. Primul dintre ei i-a tras frana fata rivalului sau la circa 200 km/h!

Motocicleta lui Manzi a franat brusc cu fata, dar norocul pilotului a fost ca nu s-a dezechilibrat.

Fenati risca acum o suspendare foarte grea pentru gestul sau.

"He deserves a flogging."

"Get him off the track."

Romano Fenati grabs the front brake of Stefano Manzi.

