Zidane tot mai aproape sa fie demis! Jucatorii pun presiune pe Perez! Galacticii au pornit o RASCOALA in vestiar! Cine sunt cei sase jucatori care vor cu orice pret ca Zidane sa fie OUT

Sase jucatori au pornit rascoala in vestiarul celor de la Real Madrid.

Madrilenii au pierdut incredibil cu PSG, scor 0-3, in prima etapa a grupelor din UEFA Champions, iar scaunul lui Zidane se clatina serios. Presa spaniola a inceput deja sa vorbeasca despre inlocuirea francezului, insa Real trebuie sa plateasca o suma uriasa daca vrea rezilierea contractului.

Potrivit publicatiei Sport, Zidane a semnat un contract valabil pe trei sezoane si jumatate, cu un salariu de 13 milioane de euro pe an. Daca Perez vrea sa renunte la antrenor, trebuie sa plateasca 80 de milioane de euro. Suma ar fi considerabil mai mica daca presedintele Realului ar reusi sa-l convinga pe Zidane sa renunte de bunavoie la contract.

Potrivit Diaro Gol, in vestiarul lui Real Madrid s-a pornit o rascoala, iar 6 jucatori ar vrea ca Zidane sa plece de la club. Acestia sunt Toni Kroos, Casemiro, Gareth Bale, James Rodriguez, Isco si Marco Asensio.

Kroos si Casemiro sunt neumultimi de situatia in care au fost pusi in aceasta vara, clubul incercand sa aduca inlocuitori in locul acestora, pe Pogba si N'Dombele, mutari care au picat in cele din urma. Sursa citata mai spune ca Bale si Rodriguez, care au prins postul de titulari in ultimele meciuri ale madrilenilor, sunt de asemenea nemultumiti ca Zidane a vrut sa scape de ei in vara.

Acesti sase jucatori asteapta ca Zidane sa fie demis cu orice pret, iar in locul sau sa fie adus un alt antrenor.