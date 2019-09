Daca privirile ar ucide! Gareth Bale, nou gest incendiar la adresa lui Real Madrid in meciul cu PSG

Situatia lui Gareth Bale la Real Madrid a fost mai mult decat ciudata, tensiunile dintre el si Zidane tinand primele pagini ale ziarelor in toata perioada de transferuri. Antrenorul celor de la Real Madrid a afirmat de cate ori a avut ocazia dorinta lui de a scapa de galez, din cauza comportamentului nepotrivit al acestuia. Bale a fost dat ca si plecat de la clubul madrilen, pana in momentul incheierii perioadei de mercato.

Galezul a ramas la Real Madrid, insa dispretul sau pentru cum a fost tratat si respins de catre antrenor este vizibil in gesturile sale. Cel mai recent gest al sau a fost surprins de camerele de filmat la meciul din Champions League, impotriva PSG-ului. Inainte de startul partidei, Raphael Varane a mers la atacant sa ii dea fanionul clubului pentru poza de grup. Bale s-a uitat cu dispret la francez, a luat fanionul dar l-a dat mai departe lui Carvajal, refuzand clar sa tina in mana emblema clubului.

This video pretty much sums up how Gareth Bale is feeling at Real Madrid this season ????????pic.twitter.com/V56qJcHmP9