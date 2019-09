Tuchel a pus piciorul in prag dupa victoria uriasa in fata celor de la Real Madrid! "Daca ma intreaba cineva asta o sa plec"

Paris Saint-Germain a invins-o pe Real Madrid in meciul de aseara cu scorul de 3-0.

Antrenorul lui PSG a avut primul cuvant de spus la conferinta de presa dupa victoria clara cu Real Madrid:

"Am primul răspuns fără întrebare. Daca cineva ma intreaba daca vom castiga Liga Campionilor o sa plec", a spus Thomas Tuchel in momentul in care a sosit la conferinta de presa.

A urmat un discurs in care Tuchel si-a laudat jucatorii pentru jocul foarte bun:

"Astazi era nevoie sa jucam la un inalt nivel, iar echipa a facut acest lucru. Am fost completi si sunt fericit. Asta a aratat ca presiunea pe absenti nu a fost asa de mare. Asta poate sa-i ajute pe jucatori. Fara dubii, nu eram favoriti fara Kylian Mbappe, Edi Cavani sau Neymar. Nu putem juca fara cei trei, daca nu da toata lumea totul. Avem o echipa mare cu multa personalitate. Dar avem nevoie de toti jucatorii, mi-a fost greu sa gasesc 16 fotbalisti in aceasta seara. Concurenta este necesara pentru a obtine cele mai bune performante. Prefer sa vorbim despre noi si nu despre Real Madrid. Este o chestiune de respect. Daca voiam sa castigam impotriva echipei Real Madrid, trebuia sa fim in varf. Trebuie sa ai noroc sa marchezi, sa ai VAR la golul inscris de Bale. Astea sunt de asemenea necesare in stabilirea rezultatului final. Am meritat sa castigam, am avut mai multa intensiate. Sa nu uitam Stadionul Parc des Princes, cu ambianta, care ne-a ajutat. Nu putem fi surprinsi de Angel Di Maria, este capabil de a realiza perfromante ca acestea. A fost exceptional cu stangul sau este clar. A fost mereu decisiv cu noi, dar cu Real Madrid a fost si puternic defensiv. A alergat mult, a ramas aproape de Bernat. Suntem fericiti sa vedem ca si-a asumat responsabilitati", a continuat antrenorul.

Un alt remarcat al partidei de aseara a fost Idrissa Gueye care l-a impresionat pe Tuchel. Acesta l-a imbratisat pe jucator la finalul meciului:

"Este o masina! Nu se opreste niciodata din alergat, recupereaza foarte multe mingi. Tripleta cu Marquinos, Verratti si Gueye a fost foarte buna", a incheiat Tuchel