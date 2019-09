PSG - Real Madrid 3-0 | Meci dezastruos pentru Real Madrid! Asa ceva nu s-a mai intamplat de 16 ani  

Paris Saint-Germain s-a impus fara prea mari probleme in fata celor de la Real Madrid in primul meci din Grupa A.

Angel Di Maria s-a razbunat pe fosta sa echipa si a marcat o dubla in prima repriza, ca apoi in minutul 90+1, Meunier sa inchida tabela si sa stabileasca scorul final de 3-0.

Real Madrid a avut doua goluri anulate, unul pentru un hent la Gareth Bale si unul pentru offside la Benzema. Madrilenii au reusit in seara asta contraperformanta de a nu da niciun sut pe spatiul portii. Acest lucru nu s-a mai intamplat din sezonul 2003/2004 de Liga Campionilor.

Real Madrid failed to register a single shot on target in a Champions League game for the first time since 2003/04. pic.twitter.com/KDCsfXQGq4