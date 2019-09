Ce faceau Neymar si Mbappe la oficiala in timp ce PSG o distrugea pe Real Madrid pe Parc des Princes! Cei doi, surprinsi de camerele TV: FOTO

Din articol Neymar si Mbappe s-au amuzat in tribune

PSG a pulverizat-o cu 3-0 pe Real Madrid in grupele UEFA Champions League, aseara.

PSG i-a administrat un 3-0 lui Real Madrid aseara, in grupele UEFA Champions League. Di Maria, de doua ori, si Thomas Meunier au marcat pentru formatia pariziana. PSG nu i-a avut in teren pe Neymar, Mbappe si Cavani. In schimb, Thomas Tuchel l-a trimis pe teren pe Mauro Icardi.

Neymar si Mbappe s-au amuzat in tribune

La PSG atmosfera s-a mai linistit in ultima perioada. Neymar nu a fost vandut de seici la Barcelona si va mai ramane cel putin un sezon pe Parc des Princes. Brazilianul se pare ca a revenit si el la sentimente mai bune si incearca sa lege din nou relatia cu colegii de vestiar.

Pe finalul meciului PSG - Real, camerele TV i-au surprins pe Neymar si Mbappe in timp ce se aflau la tribuna oficiala. Cei doi radeau copios si pareau sa se simta foarte bine.