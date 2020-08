Zidane a vorbit despre relatia lui cu Gareth Bale: "Va pot spune doar ca el nu si-a dorit sa joace in acest meci"

Galezul nu a facut deplasarea pentru returul cu City. In tur "cetatenii" s-au impus cu 2-1 pe Santiago Bernabeu.

La conferinta de presa, inainte de meciul cu City, Zidane a explicat motivul pentru care Gareth Bale a fost lasat in afara lotului.

"Exista foarte multe zvonuri cu privire la situatia lui, dar trebuie sa stiti ca intre el si mine exista o relatie de respect.

Am avut o discutie privata cu el si va pot spune doar ca el nu si-a dorit sa joace in acest meci, restul ramane intre noi. Nu va pot spune de ce nu vrea sa joace, este ceva privat. Il respect foarte mult si tot ce vorbim intre noi va ramane in vestiar.

Nu stiu ce va urma pentru el, acum este jucatorul lui Real Madrid. A preferat sa nu joace in acest meci si mai mult nu va pot spune", a spus Zidane la cobferinta de presa, citat de Marca.

In acest sezon, Bale a jucat 20 de meciuri in tricoul lui Real Madrid. El a reusit sa inscrie 3 goluri si a oferit 2 pase decisive.