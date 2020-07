VIDEO | S-a PLICTISIT de trofee? Gareth Bale in ipostaze STANJENITOARE la sarbatoarea lui Real Madrid: "Oare am voie sa celebrez?"

Au aparut noi imagini de la fiesta galacticilor dupa ce au castigat titlul cu numarul 34.

Galezul Bale nu se afla deloc in cele mai bune relatii cu antrenorul Zinedine Zidane, iar o plecare de pe Bernabeu pare inevitabila. De altfel, Bale a fost aproape sa se transfere in China, la echipa lui Cosmin Olaroiu, dupa intoarcerea lui Zidane, dar lucrurile au cazut in ultima clipa. Astfel, Bale a ramas la Real, dar a jucat destul de putin in acest sezon.

Bale a intrat doar in 20 de meciuri in toate competitiile si a inscris numai 3 goluri. Altadata un om esential pe Bernabeu, fiind unul dintre jucatorii care au contribuit la toate cele 4 trofee UCL castigate de Real in ultimii ani, Bale a parut stanjenit la celebrarea galacticilor.

Reactiile fanilor nu au intarziat sa apara. Unii suporteri ai "Los Blancos" au ironizat gesturile lui Bale: 'oare am voie sa celebrez?', 'ar fi meritat mai mult, dar e de-a dreptul copilaros'. Au existat, insa, si fani care l-au aparat pe galez: 'e trist ce se intampla', 'e dureros, Bale nu merita sa stea pe banca tot sezonul', au scris pe Twitter aparatorii fotbalistului de 31 de ani.