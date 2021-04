Bale, atac la Mourinho la cateva zile dupa plecarea antrenorului: "Suntem un club mare si vrem sa atacam, sa dominam adversarul!"

Jose Mourinho a fost demis in urma cu putin timp de Tottenham, iar echipa a obtinut o victorie la primul meci fara portughez.

Tottenham s-a impus in fata celor de la Southampton, 2-1, la prima partida fara Jose Mourinho, indepartat luni de la conducerea echipei. Intrebat de cei de la Sky Sports ce ar trebui sa imbunatateasca Tottehnham dupa "era Mourinho", galezul imprumutat de la Real Madrid a raspuns rapid:

"Poate doar sa ne dominam adversarii! Noi vrem sa atacam, suntem un club mare, asta ne dorim! Sa atacam exact cum am facut-o in aceasta seara (n.r. miercuri seara). Vrem ca noul tehnician sa se adapteze cat mai repede si sa avem rezultate cat mai bune. Pe asta ne concentram".

Tottenham ocupa locul 6 in acest moment, cu 53 de puncte, la 2 puncte de ocupanta locului 4, Chelsea, care are si un meci mai putin jucat.

Necalificarea in Champions League ar insemna un adevarat dezastru pe Spurs, mai ales in urma investitiilor destul de importante facute in ultimii ani, nu doar la nivel de transferuri, dar si constructia noului stadion, unul dintre cele mai moderne din Europa.