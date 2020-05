Lovitura pe care o pregateste Real Madrid! Vrea sa il dea pe Gareth Bale pentru un jucator de 100 de milioane de euro! Cine poate veni pe Bernabeu

Real Madrid este pe cale sa transfere un jucator.

Gareth Bale nu vrea sa plece de la Real Madrid, dar ar putea fi obligat sa faca acest lucru. Agentul fotbalistului ar fi primit un ultimatul din partea clubului si ii cauta galezului un contract, la fel de bun, in Anglia sau Franta.

Motivul din spatele plecarii lui Bale, ar fi interesul pe care Real Madrid il are pentru transferurile lui Haaland si Jadon Sancho de la Borussia Dortmund. Daca mutarea lui Haaland, este greu de facut, Sancho ar putea ajunge pe Bernabeu in schimbul a 100 de milioane de euro plus doi jucatori. Fotbalistii pe care Real Madrid vrea sa ii includa in tranzactie sunt Brahim Diaz si Luka Jovic.