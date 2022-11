„Barca și Messi merită o ultimă îmbrățișare” Remarca directorului sportiv al catalanilor

Directorul sportiv al catalanilor, Jordi Cruyff, numit în funcție la începutul lui iulie 2022, a vorbit despre posibila revenire a lui Lionel Messi la FC Barcelona, evidențiind faptul că trebuie să se întâmple asta într-o bună zi.

Starul argentinian a semnat cu Paris Saint-Germain în august 2021, imediat după despărțirea de Barca, și mai are contract cu gruparea din Ligue 1 până la sfârșitul lui iunie 2023, cu posibilitatea de prelungire pe încă unul.

„Barca și Messi trebuie neapărat să se regăsească într-o bună zi. Asta e clar. Poate după ce-și termină cariera profesionistă... Dar Barca și Messi merită o ultimă îmbrățișare, un ultim dans împreună”, a spus Jordi Cruyff, de asemenea, fiul legendei Johan Cruyff, pentru RAC1, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

